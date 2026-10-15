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Miviot reporta más de 5 mil viviendas afectadas por el sismo

Published

8 horas atrás

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Ya son más de 5 mil 700 las afectaciones reportadas a través del portal que fue habilitado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) en su página web www.miviot.gob.pa donde las personas pueden llenar un formulario con sus datos personales y enviar fotos de los daños de sus residencias.

El director nacional de Innovación  y Transformación Tecnológica Dionys Sánchez, informó que un equipo técnico del ministerio verifica cada reporte para confirmar la veracidad de los datos y daños ocasionados para luego definir si la vivienda requiere reparación o reconstrucción.

Luego de verificado el caso las trabajadoras sociales del Miviot  junto al equipo de la dirección de Mejoramiento Habitacional se trasladan al lugar para levantar el informe socioeconómico de la persona afectada y proceder a la remoción de escombros.

Esta plataforma cuenta con las direcciones exactas de cada caso reportado, ya sea total o parcial, lo que facilita la labor de los equipos de Miviot para localizar a los afectados y brindarle una pronta respuesta.

Quienes no tengan acceso a internet pueden seguir registrándose a través del Sistema Nacional de Protección Civil o en el Miviot ubicado en el Centro de Operaciones de Emergencia.

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