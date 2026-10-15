Miviot  realiza inspección técnica a los edificios 19 y 20 en Santa Ana

A solicitud de las autoridades locales del corregimiento Santa Ana, un equipo técnico del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), encabezado por el subdirector de Ingeniería y Arquitectura, Robby Rovira se realizó una inspección técnica y visual a los edificios No.19 y 20, ubicados en calle 16 de esta zona del Casco Antiguo de la ciudad capital.

​El director de Ingeniería y Arquitectura del Mivot Ignacio Sánchez, indicó que esta visita a campo se llevó a cabo con el objetivo de evaluar el edificio y atender la preocupación manifestada por los residentes del sector sobre las condiciones de las estructuras tras los recientes sismos reportados en el país.​

Sánchez mencionó que durante el recorrido por los inmuebles se pudo determinar en primera instancia que los daños estructurales observados no fueron causados por el evento sísmico, sino por la corrosión y el deterioro derivado del paso del tiempo y la falta de mantenimiento.

​Entre las principales afectaciones identificadas en el informe preliminar se destacan​ láminas de zinc oxidadas las cuales permiten filtraciones de agua hacia los balcones, escaleras, pasillos y apartamentos.

​Ambas torres de tres pisos construidos en la década de los 80 con el sistema metal deck consta de 64 soluciones habitacionales (32 apartamentos por edificio),que según la Dirección de Desarrollo Social del Miviot alberga aproximadamente a 160 personas.

Cabe señalar que tras evaluaciones previas realizadas por la Dirección de Arrendamiento se concluyó que las edificaciones no se encuentran en condición de condena, sino que requieren de una mejora habitacional la cual será recomendada para garantizar la seguridad de estas familias.

El Director manifestó que próximamente se coordinará con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) revisar las condiciones de habitabilidad y con la Dirección de Desarrollo Social validar el censo existente.