Modifican artículo de la ley de fraude paternal

Reprograman juicio oral por caso de abuso sexual de 2 menores en un albergue

Comisión de Infraestructura inspecciona el aeropuerto de David

Martinelli afirma que hay mano peluda para "torcer la justicia"

Ricardo Martinelli no debió ser juzgado según nota de la Cancillería

5 horas atrás

Los diputados de la Comisión de Gobierno decidieron eliminar el artículo No. 9 del proyecto de ley 510, que establecía los agravantes para aumentar la pena.

Lo Último

NOTICIAS NACIONALES2 horas atrás

Miviot realiza operativos en Ciudad de Esperanza para verificar uso adecuado de apartamentos adjudicados

Una serie de operativos sorpresa está realizando el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), en conjunto con la Policía...
TECNOLOGÍA3 horas atrás

Científicos logran recrear el cerebro de una mosca dentro de una computadora

Un descubrimiento en el ámbito científico que parece sacado de una película futurista está generando mucha atención en el sector...
NOTICIAS INTERNACIONALES3 horas atrás

Mojtaba Jameneí dice que mantendrá el Estrecho de Ormuz cerrado

Mojtaba Jameneí, el nuevo líder supremo de Irán, envió su primer mensaje al mundo con un tono desafiante, llamó a...
ENTRETENIMIENTO3 horas atrás

Premios Óscar 2026 tendrán fuerte operativo de seguridad en Hollywood

A pocos días de la próxima entrega de los Premios Óscar, los organizadores han confirmado que habrá un extenso dispositivo...
AJÍ4 horas atrás

Muffins de manzana y Albóndigas de pollo

﻿ ¿Te gustó esta receta? Compártela y prueba otras preparaciones deliciosas en nuestra Sección de Recetas. Comentarios
