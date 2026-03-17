Ratifican a Lilibeth Cárdenas Chanis como nueva directora de la Senniaf

La magíster Lilibeth Antonia Cárdenas Chanis fue ratificada por el pleno legislativo como directora general de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Senniaf, convencidos de su plan de trabajo esbozado para rescatar la institucionalidad en favor del interés del menor.

Cárdenas Chanis fungía como vice ministra de la Mujer. De su currículo cuenta con una vasta experiencia, la cual está relacionada con el tema acorde a su designación, ya que laboró en el Ministerio Público en el despacho de Instrucción Sumarial en Delitos Contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil (violencia doméstica y maltrato al menor).