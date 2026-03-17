Connect with us

POLÍTICA

Ratifican a Lilibeth Cárdenas Chanis como nueva directora de la Senniaf

POLÍTICA

Diputado Camacho: "Los problemas del Senniaf no va a eliminar solos"

POLÍTICA

Modifican artículo de la ley de fraude paternal

POLÍTICA

Reprograman juicio oral por caso de abuso sexual de 2 menores en un albergue

POLÍTICA

Comisión de Infraestructura inspecciona el aeropuerto de David

POLÍTICA

Ratifican a Lilibeth Cárdenas Chanis como nueva directora de la Senniaf

Published

10 horas atrás

on

La magíster Lilibeth Antonia Cárdenas Chanis fue ratificada por el pleno legislativo como directora general de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Senniaf, convencidos de su plan de trabajo esbozado para rescatar la institucionalidad en favor del interés del menor.   

Cárdenas Chanis fungía como vice ministra de la Mujer. De su currículo cuenta con una vasta experiencia, la cual está relacionada con el tema acorde a su designación, ya que laboró en el Ministerio Público en el despacho de Instrucción Sumarial en Delitos Contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil (violencia doméstica y maltrato al menor).

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Entradas recientes

Lo Último

ENTRETENIMIENTO6 horas atrás

Sean Penn es homenajeado en Ucrania con una estatuilla única

Lejos del glamour de Hollywood, Sean Penn vivió un momento muy diferente al de la gala de los Oscar 2026....
NOTICIAS NACIONALES8 horas atrás

Evalúan las propuestas de Japón y Corea del Sur sobre Cerro Patacón

Gobierno nacional se encuentra evaluando las propuestas de Japón y Corea del sur sobre Cerro Patacón, informó Ovil Moreno, administrador...
NOTICIAS NACIONALES8 horas atrás

Ministerio de Ambiente realiza inspección ambiental en Río Abajo

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, realizó una inspección sobre la situación ambieltal del Río Abajo, y adviritó que...
POLÍTICA8 horas atrás

Diputado Camacho: «Los problemas del Senniaf no va a eliminar solos»

Diputado Camacho se refirió a la ratificación de la nueva directora de la Ssenniaf, Lilibeth Cárdenas. Comentarios
NOTICIAS NACIONALES8 horas atrás

Primera carretera ecológica del país en María Chiquita

El Ministerio de Obras Públicas anunció la implementación de la primera carretera ecológica del país en María Chiquita, provincia de...
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!