Lluvias causan afectaciones en Veraguas, Bocas del Toro y comarca Ngäbe-Buglé

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informa que las intensas lluvias registradas durante el fin de semana continúan generando afectaciones en comunidades de la Comarca Ngäbe Buglé y el norte de la provincia de Veraguas, debido al incremento significativo del caudal de los ríos.

Este evento responde a la influencia de un sistema de baja presión sobre el país, en interacción con un eje de vaguada, condiciones que han provocado inestabilidad atmosférica y precipitaciones sostenidas en varias regiones.

Afectaciones reportadas:

Viviendas impactadas

Pérdidas en cultivos y animales de producción

Dificultades en vías de acceso

Comarca Ngäbe Buglé

Las comunidades impactadas se concentran en:

Distrito de Jirondai:

Pumona, Nueva Ventura, Nueva Esperanza, Samboa, Guariviara y Mancrek

Distrito de Kankintú:

Bisira y Guoroni

Distrito de Kusapín:

Comunidades en evaluación

Área de Santa Catalina:

Chúcara y su Centro de Salud

De acuerdo con reportes preliminares, se contabilizan al menos 10 comunidades afectadas en esta región.

Provincia de Veraguas (norte):

En el distrito de Santa Fe, se mantienen reportes de afectaciones en:

Río Veraguas, Calovébora, Río Luis y Belén (pendiente de confirmación).

Durante la mañana de este lunes, personal de SINAPROC realizó recorrido desde Santa Fe hacia Calovébora, constatando lluvias moderadas, cielo nublado y ríos acrecentados (primer, segundo y tercer brazo).

En el trayecto, específicamente a la altura de la quebrada Pera, se registraron dos deslizamientos de tierra. Atendimos oportunamente la caída de árboles, mediante el despeje de la vía con motosierra.

En la comunidad de Guabal, moradores indicaron que no se reportan afectaciones directas, aunque confirmaron un aumento considerable en el nivel del río.

Se estima que al menos 4 comunidades han sido impactadas en esta zona, principalmente por la crecida de los ríos.