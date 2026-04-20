Mulino deroga decreto ejecutivo sobre aplicaciones de transporte

El Presidente de la República, José Raúl Mulino, derogó el Decreto Ejecutivo N.10 del 16 de abril de 2026 que reglamentaba el servicio de transporte público selectivo de lujo solicitado a través de tecnologías de la información y comunicación TIC, con el objetivo de abrir el tema a un periodo de consulta ampliada con todos los sectores involucrados.

Mulino reconoció que hace falta un diálogo más amplio para lograr una normativa clara y consensuada, que permita regularizar esta actividad y garantizar un servicio óptimo para los usuarios del transporte selectivo.

El decreto aprobado hoy por el Presidente Mulino sostiene que han sido muchos los aportes de los diferentes sectores de la sociedad panameña después de la publicación de la reglamentación hoy derogada, “principalmente de los usuarios de estos servicios de transporte, con opiniones a favor y en contra de la regulación expedida por el Órgano Ejecutivo”.

“Ante esta situación y escuchando los aportes de todas las partes, se hace necesario dejar sin efecto inmediato esta disposición y recoger los aportes de todas las partes involucradas para expedir una norma administrativa que regule este servicio de transporte público que es una necesidad y una realidad, principalmente en beneficio de los usuarios”, indica textualmente el nuevo Decreto Ejecutivo N. 11 de hoy 20 de abril.