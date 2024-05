Mulino: Se acabó el relajo con el dinero de todos los panameños

La noche de este jueves se desarrolló la ceremonia de proclamación del Presidente electo de la República, José Raúl Mulino Quintero. El acto lo encabezó Nivia Rossana Castrellón, presidenta de la Junta Nacional de Escrutinio y los Magistrados del Tribunal Electoral.

Haré lo que tenga que hacer, para sacar este país adelante. No me cabe duda de que será toda una aventura. No le temo al riesgo político de tener una Asamblea fragmentada, dijo el mandatario en su discurso esta noche.

Quiero ser un Presidente estricto en las cosas del Estado, quiero que comprendan bien que y0 no he venido aquí con ningun otro motivo que no sea servir honradamente al pueblo panameño. Este fin de semana terminaré de pensar y escribir en un papel el gabinete, para que el pueblo panameño reciba en los próximos 10 días un consejo de gabinete digno y eficiente para gobernar Panamá.

El presidente electo consideró prioridad establecer un equipo de expertos para atender los asuntos internacionales, sobre todo defender la imagen del país.

Haré el esfuerzo para devolverle la dignidad a la fuerza pública. Que el pueblo respete a sus unidades. Ya comencé a ver como hacer para resolver la odisea del Darién. Darién no es una ruta de tránsito, esa es nuestra frontera, y el concepto de cierre con ayuda internacional con todo apego a los Derechos Humanos. Aquí el que llega se va a devolver a su país de origen.

Este acto tuvo lugar en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa.