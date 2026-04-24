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Nuevos descubrimientos complican caso que involucra a D4vd

Published

16 mins atrás

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El proceso judicial relacionado con el cantante D4vd ha recibido nuevos elementos tras las últimas noticias de la fiscalía, que indican la existencia de pruebas adicionales descubiertas durante la indagación.

Análisis de dispositivos y seguimiento previo

Según las autoridades, el análisis del teléfono del acusado habría permitido encontrar contenido delicado guardado tanto en el dispositivo como en plataformas digitales. Asimismo, se ha informado que el caso ha estado bajo investigación durante varios meses, lo que incluye la monitorización de comunicaciones y el esfuerzo de diversos grupos especializados.

Datos forenses del caso

El análisis forense ha proporcionado nueva información sobre el fallecimiento de la joven, indicando que tenía varias lesiones y señales de resistencia, lo que sugiere que intentó defenderse durante el ataque.

Siguientes pasos del proceso

Dado lo grave de las acusaciones, un juez ha programado una audiencia preliminar para principios de mayo, con la finalidad de avanzar hacia un juicio en un periodo relativamente corto.

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