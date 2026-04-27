Biopic de Michael Jackson triunfa en su estreno mundial

La película «Michael», que se basa en la vida del famoso Michael Jackson, tuvo un fuerte comienzo en la taquilla internacional, alcanzando una recaudación de 217 millones de dólares convirtiéndose en el estreno más popular del instante después de su primer fin de semana en los cines.

Este filme alcanzó números impresionantes tanto en América del Norte como en otros mercados, estableciéndose rápidamente como uno de los lanzamientos más relevantes del año. Además, este éxito la posiciona como el mejor comienzo registrado para una película biográfica.

Aunque las críticas de expertos no han sido demasiado positivas, la respuesta del público ha sido mucho mejor, evidenciando una notable diferencia entre la percepción de los críticos y la de los espectadores.

La película narra la trayectoria del artista desde sus inicios con los Jackson 5 hasta su ascenso como una de las personalidades más influyentes en el mundo de la música. El personaje principal es interpretado por Jaafar Jackson, quien enfrenta el desafío de representar a su tío en la gran pantalla.

Con este estreno, la película logró quitar del primer puesto a «Super Mario Galaxy: La película», que había dominado la taquilla durante varias semanas, señalando un cambio en la lista de los filmes más populares.