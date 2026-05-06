Operación «Radar» deja aprehendidos por tentativa de homicidio

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Operación «Radar» deja aprehendidos por tentativa de homicidio
Unidades de la Policía Nacional, en medio de la Operación «Radar», logró aprehender varios sujetos por tentativa de homicidio.
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