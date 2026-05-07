Mulino: «garantizamos que nuestro país siga sirviendo al comercio mundial»

El presidente de la República, José Raúl Mulino, destacó durante la inauguración de la Convención Marítima de las Américas 2026, que el Gobierno Nacional está impulsando y apoyando numerosos proyectos que mejorarán el desempeño de nuestro sector marítimo y logístico, crearán miles de nuevos empleos bien remunerados, potenciarán nuestra proyección internacional y dinamizarán la economía.

Esta convención, que organiza la Cámara Marítima de Panamá, es el principal encuentro de negocios del sector marítimo, logístico y portuario del hemisferio occidental.

El mandatario fue enfático al señalar que, en medio de la volatilidad y conflictos que actualmente imperan en el mundo, Panamá ha mantenido su posición de que la neutralidad del Canal interoceánico es inquebrantable.

De igual forma, enfatizó la sólida defensa que hace Panamá de su régimen de abanderamiento de naves. “Panamá no acepta arbitrariedades. Detrás de una embarcación con nuestra bandera está nuestro país que la defiende. Esa es la gran diferencia con otros competidores. Nosotros no somos una franquicia, somos un país detrás de su registro”, recalcó Mulino.

También dio la bienvenida al alivio de las tensiones generadas por detenciones de buques con bandera panameña en puertos de la República Popular China, y consideró como un gran paso que el gigante asiático haya llamado a conversaciones.

“Exigimos y velamos por el respeto a las convenciones internacionales. Panamá no solo gestiona la vía; ahora también colabora, aunque sea en pequeña proporción, al financiamiento de esa flota”, declaró.

Refiriéndose a la próxima concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, el presidente recordó a los presentes que se está implementando un plan para garantizar la continuidad operativa de ambas terminales, que revisten una importancia vital para el comercio mundial.

“Hoy funcionan con normalidad y garantizamos que nuestro país siga sirviendo al comercio mundial de manera eficiente”, indicó. “Ambos puertos serán concesionados, por separado, en un nuevo proceso que favorezca la inversión, la transparencia y la actividad logística”.

Otra futura concesión mencionada por Mulino es la de isla Margarita, la cual se espera convocar a licitación internacional antes de fin de año. “Mi objetivo es aumentar la competitividad de nuestro sistema portuario, proporcionar servicios de clase mundial y coordinar las iniciativas a través del Gabinete Logístico”, explicó.

En este sentido, Mulino aprovechó para expresar su regocijo por la reciente noticia de que Panamá registró una notable mejora en su nivel de riesgo financiero internacional, y ubicarse en la cuarta posición de naciones con menor riesgo país de toda América Latina, de acuerdo con el indicador Emerging Markets Bond Index, que elabora JP Morgan Chase & Co.

“Esos son los factores de referencia que busca cualquier inversionista respecto del país donde pretende invertir dinero”, detalló el mandatario.

Adicional a los planes de concesiones portuarias, el Gobierno Nacional también está dando todo su apoyo a las iniciativas de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), como el proyecto de reservorio multipropósito del río Indio, que asegura la disponibilidad de agua para las operaciones canaleras y para el consumo de los habitantes de Panamá y Colón.

“Por otro lado, el Canal licitará próximamente la construcción del gasoducto que permitirá liberar espacio en el tránsito de buques. Junto a esto, dos proyectos más se encuentran en la cartera de la Autoridad del Canal: los puertos de Corozal y Telfers”, destacó Mulino. “Estas dos nuevas terminales adicionarán 7 millones de TEU a la capacidad actual”.

El mandatario hizo énfasis en el compromiso de su gobierno con la reducción de la huella de carbono de la cadena de suministro, acompañando el Net Zero Slot del Canal, una iniciativa pionera que incentiva a los buques con emisiones bajas o nulas a tener tránsito expedito en un máximo de 24 horas.

Sobre la modernización de la Marina Mercante, anunció que en julio próximo se presentará ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que la reorganizará, con visión de futuro, volviéndola más competitiva y menos rígida en cuanto a la burocracia y a la toma de decisiones por parte de quienes la regenten.

“Necesitamos más ingenieros en logística, expertos en ciberseguridad marítima, técnicos en mantenimiento de motores híbridos y especialistas en gestión de datos. Y lo haremos junto a instituciones de formación, educación e investigación del país”, declaró.

Por su parte, el secretario general de la Organización Marítima Internacional, Arsenio Domínguez, reconoció que el tener al presidente Mulino en un evento de este nivel demuestra el compromiso de Panamá para seguir avanzando en su sector marítimo y logístico.

A su vez, el presidente de la Cámara Marítima de Panamá, René Gómez, destacó que Panamá conecta más de 140 rutas marítimas, enlaza 160 países y concentra cerca del 25% del PIB nacional vinculado a los servicios marítimos y logísticos. «Esta convención es una vitrina para mostrar esa fortaleza al mundo”, recalcó.