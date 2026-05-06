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HST y Astrazeneca firman convenio para fortalecer la atención de enfermedades raras

Published

5 horas atrás

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El Hospital Santo Tomás (HST) y la compañía AstraZeneca formalizaron un Convenio de Cooperación Científica, firmado por el Dr. Julio Sandoval, Presidente Delegado del Patronato y el Dr. Andrés Rojas, Director Médico Regional, respectivamente.

El acto se realizó en el Patronato, con la presencia de S.E. Dr. Manuel Alberto Zambrano,Viceministro de Salud de Panamá; en representación de S.E. Dr. Fernando Boyd, Ministro de Salud, de los señores PATRONOS, Lcdos. Carlos Rabat, Juan Carlos Baquero, Patricio Ernesto Rojas y Jackeline Vergara. El Dr. Luis Carlos Bravo, Director Médico General del HST, y nuestro Subdirector Médico General Dr. Rafael Andrade presentes en esta firma.

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