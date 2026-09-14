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Osobuco con polenta y Ropa vieja, lugar de destino Tenerife

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Ensalada de remolacha con hummus y carne especiada

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Pollo en salsa verde y arroz de tomate y coriander

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Rollito de lumpia relleno de carne molida con plátano estilo filipino

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Taquitos de lengua de vaca

AJÍ

Osobuco con polenta y Ropa vieja, lugar de destino Tenerife

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13 horas atrás

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