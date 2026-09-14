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Microsoft anuncia la quinta edición de la Power Platform Community Conference 2026

Published

13 horas atrás

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Microsoft llevará a cabo la quinta edición anual de la Power Platform Community Conference (PPCC), del 27 al 29 de octubre de 2026, en el hotel MGM Grand de Las Vegas.

El evento reunirá a desarrolladores, administradores, expertos en negocios y líderes del sector para abordar la integración de la inteligencia artificial, agentes autónomos y automatización en los procesos operativos de las organizaciones.

Conferencias magistrales y claves de la transformación digital

La jornada inaugural del 27 de octubre contará con una conferencia magistral a cargo de Ryan Cunningham, vicepresidente corporativo de Copilot Studio y Power Platform, junto a Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Microsoft. Durante las presentaciones se darán a conocer las novedades tecnológicas de Microsoft Copilot, Work IQ y Power Platform, enfocándose en la gobernanza, la seguridad y la gestión de costos de la IA.

Asimismo, la conferencia expondrá casos de éxito sobre cómo diversas organizaciones aplican estas herramientas en sus operaciones. Entre ellos destaca la National Football League (NFL), que modernizó la gestión de sus partidos mediante un panel de control operativo (Game Ops Dashboard) impulsado por IA y desarrollado con Microsoft Copilot Studio y Power Platform para estandarizar el reporte de incidentes.

Programa interactivo y talleres especializados

La edición de 2026 ofrecerá una agenda técnica orientada a la aplicación práctica en entornos reales, la cual incluye:

  • Más de 200 sesiones y 24 talleres prácticos: Enfocados en la arquitectura de datos, diseño de agentes, automatización de flujos de trabajo y políticas de prevención de pérdida de datos (DLP).
  • Panel ejecutivo de clientes: Encabezado por Srini Raghavan, vicepresidente corporativo del ecosistema de Copilot y Agentes, junto a ejecutivos invitados para compartir lecciones sobre transformación empresarial.
  • Taller intensivo de proceso integral: Una jornada completa dedicada a la construcción de soluciones inteligentes que integren aplicaciones, automatización, agentes, gobernanza y Microsoft Dataverse.
  • Espacios de innovación y comunidad: Áreas interactivas que incluyen el Expo Hall, el mercado de creadores (Makers Market) y la Community Lounge.

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