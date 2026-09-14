Histórica presentación de Panamá en los Juegos Codicader 2026

En el torneo regional, organizado por el Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación (Codicader), Panamá se coronó con una histórica suma de 182 medallas de oro, plata y bronce, en 18 de las 20 disciplinas deportivas en las que compitieron nuestros estudiantes con coraje, esfuerzo, dedicación y amor por la patria. Combinación de práctica deportiva con estudios, la mezcla perfecta que recomienda el Ministerio de Educación (Meduca).

Entrada la noche de aquella fecha, 12 de septiembre, en el Gimnasio 2 de la Villa Olímpica, Guatemala aventajaba a Panamá 140 medallas por 121 de nuestra delegación. Sin embargo, los panameños hicieron la mejor presentación que han tenido en estos campeonatos con 72 metales de oro, 46 de plata y 64 de bronce para alzarse como reyes del deporte estudiantil de Centroamérica.

El coordinador Nacional de Deportes del Meduca, Jhony Mosquera, lleno de felicidad dijo que «con mucha satisfacción y orgullo, tengo que decirles que Panamá es campeón de este torneo gracias a nuestros estudiantes que compitieron en los regionales, entrenadores, chaperonas, al esfuerzo del Ministerio de Educación con Pandeportes y las federaciones para traer la delegación más grande y aquí están los resultados. Este es nuestro semillero».

En esa formidable participación en los XXII Juegos Codicader, los canaleros sumaron preseas de oro, plata y bronce en casi todos los deportes en que compitieron y, si había dudas de esta excelente actuación, los jóvenes panameños obtuvieron metales dorados en 14 de esas disciplinas, solo se le acercó Honduras con oro en 13 de ellas.

Los deportes en los que más preseas lograron nuestros atletas fueron: ajedrez 33 (19 de oro), natación con 35 (17 de oro), atletismo 16, boxeo 15, karate con 14, judo y taekwondo obtuvieron 13 cada uno, levantamiento de pesas 12 y lucha que consiguió 11 medallas. En béisbol, baloncesto, voleibol, gimnasia y tenis, Panamá obtuvo oro, además, en balonmano, fútbol 11, softbol y fútbol sala de consiguió plata o bronce.

En el medallero por género, las panameñas cosecharon 41 oros, 27 platas y 28 bronces, para sumar 96 metales y coronarse como las campeonas de los Codicader. Por su parte, los varones lograron 32 de oro, 20 de plata y 39 de bronce, 91 medallas en total.

Tras luchar por el campeonato de los Juegos Codicader, en Tegucigalpa, Honduras, en la conclusión de los Codicader, Guatemala aventajaba a Panamá. Sin embargo, nuestros deportistas lograron remontar y se apoderaron del primer lugar del podio. Incluso, los salvadoreños quedaron subcampeones con 165 preseas (56 de oro, 36 de plata y 73 de bronce).

Los chapines bajaron al tercer lugar con un total de 189 medallas (54 de oro, 60 de plata y 75 de bronce). En el cuadro general, la cuarta posición fue para Costa Rica con 133 medallas; quinta, Honduras con 136 preseas; sexto lugar, Nicaragua con 116 y Belice 9 metales.