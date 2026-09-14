TINI llega a Panamá: del mundo de Violetta a su era FUTTTURA

Antes de convertirse en una de las artistas más destacadas de la música pop en Latinoamérica, Tini
cautivó a toda una generación a través de su papel como Violetta
. Hoy, años después de aquel personaje que le abrió las puertas de la televisión, la cantante está viviendo una fase totalmente diferente de su carrera con FUTTTURA
, un concepto que resalta su presente y todo lo que ha logrado a lo largo del tiempo.
Y Panamá formará parte de esta nueva etapa. Este martes 15 de septiembre, Tini
llegará por primera vez al país para ofrecer un concierto en Plaza Amador, un concierto producido por Magic Dreams Productions
.
De Violetta a Tini
La historia comenzó en 2012, cuando Martina Stoessel
interpretó a Violetta Castillo
en la serie de Disney Channel. Rápidamente, el personaje se convirtió en un fenómeno entre los jóvenes y llevó a la artista argentina a presentarse en varios escenarios con la música de la serie.
Sin embargo, Tini
sabía que deseaba forjar una identidad propia más allá de la televisión. En 2016, dio un paso fundamental en su carrera al iniciar oficialmente su carrera como solista y tomó el nombre de Tini
.
Desde aquel momento, la cantante fue dejando atrás gradualmente la imagen de Violetta
para explorar diferentes sonidos, estilos y conceptos.
Una nueva Tini en cada etapa
A lo largo de los años, llegaron canciones que definieron su identidad musical, abarcando desde el pop hasta sonidos urbanos y colaboraciones con destacados artistas del ámbito latino.
Temas como «Miénteme»
, junto a María Becerra
, «La Triple T»
, «Carne y Hueso»
y «Cupido»
revelaron diversas facetas de la artista y afianzaron su lugar en el pop latino.
También se presentaron cambios en su imagen, nuevas propuestas visuales y una Tini
cada vez más comprometida con la manera en que quería narrar su historia.
FUTTTURA: mirar hacia adelante
En este momento, Tini
se embarca en una etapa nueva con FUTTTURA
, una propuesta que reúne distintas fases de su carrera y se transforma en un espectáculo diseñado para experimentar su música de un modo completamente diferente.
Este concepto también simboliza su evolución: la niña que conocimos como Violetta
ha quedado atrás, y ahora contamos con una artista que ha crecido frente a su público, ha probado con diferentes géneros y ha creado una identidad única.
Y Panamá está a punto de ser parte de esta nueva era de manera directa.
Tini llega a Panamá
La cita se llevará a cabo este martes 15 de septiembre en Plaza Amador, donde Tini
actuará por primera vez ante el público panameño como parte de FUTTTURA
.
El concierto está producido por Magic Dreams Productions
y contará con Entre Nos
como artista invitado.
Si deseas ser parte de esta nueva fase de Tini
y cantar sus temas en vivo, aún puedes adquirir tus entradas a través de Panatickets.
- Fecha: martes 15 de septiembre
- Lugar: Plaza Amador, Panamá
- Artista: Tini
- Tour: FUTTTURA
- Boletos: Panatickets