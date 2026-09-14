TINI llega a Panamá: del mundo de Violetta a su era FUTTTURA

Fecha: martes 15 de septiembre

Lugar: Plaza Amador, Panamá

Artista: Tini

Tour: FUTTTURA

Boletos: Panatickets

Antes de convertirse en una de las artistas más destacadas de la música pop en Latinoamérica,cautivó a toda una generación a través de su papel como. Hoy, años después de aquel personaje que le abrió las puertas de la televisión, la cantante está viviendo una fase totalmente diferente de su carrera con, un concepto que resalta su presente y todo lo que ha logrado a lo largo del tiempo. Y Panamá formará parte de esta nueva etapa. Este martes 15 de septiembre,llegará por primera vez al país para ofrecer un concierto en Plaza Amador, un concierto producido porLa historia comenzó en 2012, cuandointerpretó aen la serie de Disney Channel. Rápidamente, el personaje se convirtió en un fenómeno entre los jóvenes y llevó a la artista argentina a presentarse en varios escenarios con la música de la serie. Sin embargo,sabía que deseaba forjar una identidad propia más allá de la televisión. En 2016, dio un paso fundamental en su carrera al iniciar oficialmente su carrera como solista y tomó el nombre de. Desde aquel momento, la cantante fue dejando atrás gradualmente la imagen depara explorar diferentes sonidos, estilos y conceptos.A lo largo de los años, llegaron canciones que definieron su identidad musical, abarcando desde el pop hasta sonidos urbanos y colaboraciones con destacados artistas del ámbito latino. Temas como, junto arevelaron diversas facetas de la artista y afianzaron su lugar en el pop latino. También se presentaron cambios en su imagen, nuevas propuestas visuales y unacada vez más comprometida con la manera en que quería narrar su historia.En este momento,se embarca en una etapa nueva con, una propuesta que reúne distintas fases de su carrera y se transforma en un espectáculo diseñado para experimentar su música de un modo completamente diferente. Este concepto también simboliza su evolución: la niña que conocimos comoha quedado atrás, y ahora contamos con una artista que ha crecido frente a su público, ha probado con diferentes géneros y ha creado una identidad única. Y Panamá está a punto de ser parte de esta nueva era de manera directa.La cita se llevará a cabo este martes 15 de septiembre en Plaza Amador, dondeactuará por primera vez ante el público panameño como parte de. El concierto estáy contará concomo artista invitado. Si deseas ser parte de esta nueva fase dey cantar sus temas en vivo, aún puedes adquirir tus entradas a través de Panatickets.