Otra polémica más París 2024, ahora una boxeadora transgénero

Imane Khelif de Argelia ganó su primera pelea olímpica de boxeo el jueves cuando su oponente Angela Carini de Italia se retiró después de solo 46 segundos.

Khelif fue descalificada de los campeonatos mundiales de 2023 después de fallar una prueba de elegibilidad de género no especificada, y su presencia en los Juegos Olímpicos de París se ha convertido en un tema divisivo.

Carini y Khelif intercambiaron solo unos pocos golpes antes de que Carini se alejara y abandonara la pelea, un hecho extremadamente inusual en el boxeo olímpico. El casco de Carini aparentemente se desprendió al menos una vez antes de que ella se retirara. Carini no estrechó la mano de Khelif después de que se anunció la decisión, pero lloró en el ring de rodillas.

Después, Carini, todavía entre lágrimas, dijo que renunció debido al intenso dolor en la nariz después de los golpes iniciales. Carini, que tenía una mancha de sangre en su bañador, dijo que no estaba haciendo una declaración política y que no se negaba a pelear con Khelif.

“Sentí un dolor fuerte en la nariz y, con la madurez de un boxeador, dije ‘basta’, porque no quería, no quería, no podía terminar el combate”, dijo Carini.

Carini dijo además que no está calificada para decidir si se le debe permitir competir a Khelif, pero que no tuvo ningún problema en pelear con ella.

“No estoy aquí para juzgar ni emitir juicios”, dijo Carini. “Si un atleta es así, y en ese sentido no está bien o está bien, no me corresponde a mí decidir. Simplemente hice mi trabajo como boxeadora. Subí al ring y peleé. Lo hice con la cabeza en alto y con el corazón roto por no haber terminado el último kilómetro”.

Khelif es una amateur consumada que ganó una medalla de plata en el campeonato mundial de 2022 de la Asociación Internacional de Boxeo. El mismo organismo rector la descalificó del campeonato del año pasado poco antes de su combate por la medalla de oro debido a lo que afirmó eran niveles elevados de testosterona.

La joven de 25 años entró al ring en el North Paris Arena entre un coro de vítores, pero la multitud estaba confundida por el final repentino de la pelea. Khelif, que volverá a pelear el sábado, no habló con los periodistas.

“Estoy desconsolada porque soy una luchadora”, dijo Carini. “Mi padre me enseñó a ser una guerrera. Siempre he subido al ring con honor y siempre he servido a mi país con lealtad. Y esta vez no pude hacerlo porque ya no podía pelear más, así que terminé el combate”.

Khelif y Lin Yu-ting de Taiwán de repente han recibido un escrutinio masivo por su presencia en París después de años de competencia amateur. Lin ganó los campeonatos mundiales de la IBA en 2018 y 2022, pero el organismo rector le quitó una medalla de bronce el año pasado porque afirmó que no cumplió con los requisitos de elegibilidad no especificados en una prueba bioquímica.

Lin comienza su carrera en París el viernes, peleando con la uzbeka Sitora Turdibekova en su pelea de apertura después de recibir un pase directo en la primera ronda.

El Comité Olímpico Argelino emitió un comunicado el miércoles condenando lo que denominó “mentiras” y “ataques y difamaciones poco éticos contra nuestra estimada atleta, Imane Khelif, con propaganda infundada de ciertos medios de comunicación extranjeros”.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que visitó a los atletas italianos en la Villa Olímpica el jueves, expresó críticas por el hecho de que Carini tuviera que boxear con Khelif, diciendo que desde 2021 se había opuesto a permitir que los atletas con características “genéticamente masculinas” compitieran contra las mujeres.

“Tenemos que prestar atención, en un intento de no discriminar, a que en realidad estamos discriminando” los derechos de las mujeres, dijo Meloni.

Meloni dijo que era necesario garantizar los derechos de los atletas para que compitan en igualdad de condiciones.

“En estas cosas lo que cuenta es tu dedicación, tu cabeza y tu carácter, pero también cuenta tener paridad de armas”, dijo Meloni.

Khelif y Lin son dos veces atletas olímpicos que pelearon en los Juegos de Tokio sin controversia. Lin ha sido un boxeador amateur de élite durante una década y Khelif durante seis años. El grupo de trabajo del COI, que ha organizado los dos últimos torneos olímpicos de boxeo, les permitió competir en París.

El COI defendió el martes su derecho a competir. El boxeo olímpico alcanzó la paridad de género por primera vez este año, con 124 hombres y 124 mujeres compitiendo en París.