Connect with us

DEPORTES NACIONALES

Panamá empata 1-1 en su primer juego contra Sudáfrica

DEPORTES NACIONALES

Mulino enciende la llama de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud

DEPORTES NACIONALES

El casco de José Caballero irá al Salón de la Fama

DEPORTES NACIONALES

Christiansen: "Queremos gente que compita y que estén enfocados"

DEPORTES NACIONALES

Chema Caballero comenzó productivo la temporada de MLB

DEPORTES NACIONALES

Panamá empata 1-1 en su primer juego contra Sudáfrica

Published

8 horas atrás

on

La Selección tuvo un duro compromiso contra Sudáfrica, en el que tuvo que aguantar la presión constantes del rival y sufrir la baja de Luis «Manota» Mejía por lesión poco antes del final del primer tiempo.

Si bien los Bafana Bafana gozaron de varias oportunidades para abrir el marcador, Panamá logró adelantarse primero en el marcador gracias a una buena acción de Yoel Bárcenas, el día de su partido número 100 con la Selección.

Khuliso Mudau envió un pase al borde de su propia área que fue interceptado, y Edgar Bárcenas se giró con habilidad y batió a Ronwen Williams con un disparo raso.

 

Comentarios

Temas Relacionados:
Continue Reading
Haz clic para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!