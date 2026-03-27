Panamá empata 1-1 en su primer juego contra Sudáfrica

La Selección tuvo un duro compromiso contra Sudáfrica, en el que tuvo que aguantar la presión constantes del rival y sufrir la baja de Luis «Manota» Mejía por lesión poco antes del final del primer tiempo.

Si bien los Bafana Bafana gozaron de varias oportunidades para abrir el marcador, Panamá logró adelantarse primero en el marcador gracias a una buena acción de Yoel Bárcenas, el día de su partido número 100 con la Selección.

Khuliso Mudau envió un pase al borde de su propia área que fue interceptado, y Edgar Bárcenas se giró con habilidad y batió a Ronwen Williams con un disparo raso.