Panamá se proyecta como referente regional en el diagnóstico y tratamiento temprano del cáncer

6 horas atrás

Panamá avanza hacia la creación del primer Centro de Referencia de Citopatología Diagnóstica de la región para el diagnóstico y tratamiento del cáncer cervicouterino, con la puesta en marcha, en el nuevo Policentro de San Isidro, de equipos de última tecnología destinados a la realización de pruebas de citología cervical para la detección de lesiones.

Carmen Viridiana Espinoza Ayala, gerente de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica de la empresa diagnóstica Noul, explicó que esta tecnología permitirá reducir la mora quirúrgica y realizar prediagnósticos, enviando la información de manera remota a los especialistas. Esto facilitará contar con un diagnóstico molecular temprano y programar evaluaciones posteriores, de modo que los pacientes puedan recibir tratamiento oportunamente.

El Centro de Referencia de Citopatología Diagnóstica analizará las pruebas de Papanicolaou provenientes de todas las regiones de salud del país, priorizando la atención de los casos relacionados con cáncer cervicouterino.

“Los equipos ya están operando con pruebas de pacientes en condición crítica y se han logrado detectar algunas lesiones”, señaló Espinoza Ayala.

El nuevo sistema tiene la capacidad de identificar un parásito en una muestra que contiene hasta 300 mil células, y los diagnósticos pueden obtenerse en menos de 30 minutos.

Además, los equipos permiten realizar pruebas moleculares en muestras tomadas a pacientes con malaria.

Con la incorporación de esta tecnología, el Ministerio de Salud refuerza su estrategia para eliminar el cáncer cervicouterino como problema de salud pública hacia el año 2029.

