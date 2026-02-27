Connect with us

Presentan libro sobre la etapa francesa del Canal que impulsa nueva visión histórica

Inadeh formará el talento para el nuevo 'hub' logístico de Puerto Armuelles

Panamá reunió expertos mundiales en arqueología marítima

Panamá se proyecta como referente regional en el diagnóstico y tratamiento temprano del cáncer

Rehabilitan Sistema de Riego Remigio Rojas en Chiriquí

Published

6 horas atrás

on

La Embajada de Francia en Panamá y el Museo del Canal Interoceánico de Panamá presentaron oficialmente el libro Le Canal de Panama, une ambition française, del historiador francés Samuel Poyard, en un conversatorio que reunió a académicos, investigadores y público interesado en la historia canalera y en los vínculos históricos entre Panamá y Francia.

La obra analiza en profundidad la ambición francesa de finales del siglo XIX en torno a la construcción del Canal, iniciada en 1881 bajo la dirección de la Compagnie Universelle du Canal Interocéanique.

El autor incorpora documentación inédita que evidencia cómo la presencia francesa influyó en la dinámica social y en la percepción local del proyecto interoceánico, ampliando la comprensión histórica de este periodo desde una perspectiva sociopolítica y humana.

La investigación fue considerada un referente en la actualización curatorial de la sala permanente Construyendo el Canal de Panamá, recientemente renovada por el museo.

Su aporte fortaleció el rigor académico, la dimensión internacional y la incorporación de nuevas fuentes documentales en la narrativa expositiva, consolidando el compromiso institucional con una interpretación histórica más amplia, plural y contextualizada.

“La historia del Canal no solo es una proeza de ingeniería, sino también una historia profundamente humana y compartida. Este libro nos permite redescubrir el papel de Francia desde una perspectiva inédita”, destacó la Embajadora de Francia en Panamá, S.E. Aude de Amorim.

Por su parte, la Directora Ejecutiva y Curadora en Jefe del museo, Ana Elizabeth González, subrayó que el acceso a archivos vinculados a la administración francesa ha enriquecido el acervo institucional y fortalecido el enfoque historiográfico del museo, reafirmando el valor de la cooperación cultural como puente de memoria compartida entre ambas naciones.

Con esta actividad, la Embajada de Francia y el Museo del Canal reafirman su compromiso con la investigación histórica, la divulgación cultural y el fortalecimiento de los lazos entre Panamá y Francia, en torno a uno de los proyectos de ingeniería más trascendentales del mundo

