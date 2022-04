Panamá ya conoce sus rivales para el torneo Maurice Revello

Panamá participará por primera vez en el prestigioso torneo juvenil Maurice Revello, conocido anteriormente bajo el nombre de Esperanzas de Toulon, que se realiza anualmente en Francia desde 1967.

La edición de este año se llevará a cabo entre el 29 de mayo y el 12 de junio, con la participación de 12 selecciones de todas las confederaciones.

El onceno panameño quedó en el Grupo A del torneo junto a Francia, Argentina y Arabia Saudita; debutando el domingo 29 de mayo contra los anfitriones del torneo.

Algunas de las estrellas del fútbol mundial que se han dado a conocer en esta competición son: Cristiano Ronaldo, Dani Alves, Thierry Henry, James Rodríguez, Javier Mascherano, Rui Costa, Alan Shearer, Juan Román Riquelme, entre otros.

Aún no se conocen detalles sobre quién será el entrenador nacional, tomando en cuenta que Panamá también participará en el torneo Sub20 de Concacaf que iniciará el 18 de junio de este año.

Para el Maurice Revello podrán ir jugadores Sub23.

Grupo A: Francia, Arabia Saudita, Argentina, Panamá

Grupo B: Ghana, Indonesia, México, Venezuela

Grupo C: Argelia, Colombia, Islas Comoras, Japón

Panama (@fepafut) will make their first ever appearance at the @TournoiMRevello in 2022 ! 🇵🇦 #TMR2022 pic.twitter.com/M1Ke1uwKIb

— Tournoi Maurice Revello (@TournoiMRevello) April 14, 2022