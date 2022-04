¡SIN HUMO BLANCO! La jornada 12 de LPF no se jugará, tras no llegarse a un acuerdo con AFUTPA

Luego de casi de 6 horas de reunión los dueños de clubes y la Asociación de Futbolistas de Panamá(AFUTPA), no lograron un acuerdo por lo que el cese de la jornada 12 de LPF, se mantiene en pie. En dicha Reunión participaron representantes de los 12 clubes, junto a miembros del World Leagues Forum y FIFPRO, todo esto con la Federación Panameña de fútbol como intermediaria para acabar con el llamado a huelga por parte de la asociación.

“Nosotros al no tener un acuerdo, evidentemente hemos tenido que mantener la posición del cese de labores, es la voluntad de los futbolistas. Nosotros teníamos que salir con una respuesta el día de hoy. Nosotros habíamos solicitado la fecha de Enero de 2023, inclusive hemos sido flexibles para que sea Junio de 2023 y poder prepararnos todas las partes y mecanismo para que esto se haga viable y sostenible con el tiempo pero no ha sido así y nosotros mantenemos las puertas abiertas para seguir dialogando, pero mantenemos la posición de mañana del cese de labores. Agradezco a todos los actores globales que estuvieron acá presente, porque vinieron por la importancia de la firma de una convención que respete los derechos fundamentales de los futbolistas” declaró Juan Ramon Solís, Presidente de AFUTPA.

Por ultimo comunicó: “Queríamos que se estableciera una fecha para la afiliación de la seguridad social, sobre todo que es un derecho fundamental que se nos ha vulnerado durante todo esto tiempo, por lo tanto nosotros mantenemos las puertas abiertas para el dialogo. Intentamos que nos pudiésemos sentar a negociar nuevamente antes de las 12 medio día, pero no ha sido así. Los clubes nos solicitan unos días para reunirse con la Asamblea para aprobación o no aprobación de la comisión colectiva, por lo que eso no nos garantiza nada en estos momentos”. finalizo diciendo Solís a los medios presentes.