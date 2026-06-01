La nueva estrella tecnológica del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo destaca por reunir a las mejores selecciones del planeta, sino también por la incorporación de una de las tecnologías más avanzadas jamás utilizadas en una pelota de fútbol.

El balón oficial del torneo contará con un sensor de movimiento de alta precisión capaz de recopilar información hasta 500 veces por segundo, permitiendo registrar con exactitud cada toque, pase, remate o desviación que ocurra durante un partido.

Esta innovación representa un paso más en la transformación tecnológica del fútbol moderno, complementando herramientas como el VAR y el sistema de fuera de juego semiautomático.

La tecnología integrada en la pelota no trabaja sola. Los datos generados por el sensor se combinan con una red de cámaras de seguimiento, sistemas de posicionamiento, algoritmos de análisis e inteligencia artificial instalados en los estadios.

Gracias a esta integración, los árbitros y operadores tecnológicos pueden reconstruir las jugadas con una precisión sin precedentes, generando modelos tridimensionales que muestran exactamente lo ocurrido en el terreno de juego. Esta información resulta especialmente útil en acciones polémicas donde una diferencia de apenas unas centésimas de segundo puede cambiar una decisión arbitral.

Uno de los principales beneficios de este sistema estará en la detección del fuera de juego semiautomático. La tecnología permite identificar el instante exacto en que un futbolista toca el balón, sincronizando esa información con la posición de todos los jugadores en el campo. De esta manera, las revisiones serán más rápidas, precisas y consistentes, reduciendo los tiempos de espera y minimizando el margen de error humano. Aunque algunos la describen como una «supercomputadora dentro de una pelota», en realidad se trata de una sofisticada herramienta de recopilación de datos que forma parte de un ecosistema tecnológico mucho más amplio.

Su verdadero potencial surge cuando trabaja junto a los sistemas de análisis de la FIFA, convirtiéndose en una pieza clave para mejorar la precisión arbitral y la experiencia del fútbol en el escenario más importante del deporte mundial.