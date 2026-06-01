Calor extremo pone en alerta al Mundial

La Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, podría convertirse en una de las ediciones más exigentes de la historia debido a las altas temperaturas y los elevados niveles de humedad que se esperan durante el torneo.

Un estudio realizado por la organización científica World Weather Attribution advierte que el calentamiento global ha incrementado significativamente el riesgo de calor extremo en comparación con la Copa Mundial de 1994, disputada también en territorio estadounidense.

Los investigadores utilizaron el índice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature), una herramienta que mide el impacto combinado de la temperatura, la humedad, la radiación solar y el viento sobre el cuerpo humano, para evaluar las condiciones que enfrentarán jugadores, árbitros y aficionados.

Según el informe, alrededor de 26 partidos del torneo podrían disputarse bajo condiciones consideradas de riesgo, superando los niveles en los que los expertos recomiendan pausas obligatorias para hidratación y enfriamiento. Incluso, al menos cinco encuentros podrían alcanzar niveles catalogados como inseguros para la práctica deportiva, donde algunas organizaciones de futbolistas consideran que los partidos deberían aplazarse o reprogramarse.

Estas condiciones equivaldrían a temperaturas cercanas a los 38 grados Celsius o a ambientes con una combinación extrema de calor y humedad que dificultan la regulación de la temperatura corporal.

Los especialistas señalan que casi la mitad del calentamiento global provocado por la actividad humana ha ocurrido desde 1994, aumentando la probabilidad de que grandes eventos deportivos se desarrollen bajo condiciones climáticas peligrosas.

La investigadora Joyce Kimutai indicó que existe un riesgo real de que jugadores y aficionados se vean expuestos a situaciones que podrían afectar su salud, mientras que la climatóloga Friederike Otto aseguró que este escenario demuestra cómo el cambio climático ya está influyendo directamente en la organización de competiciones internacionales.

Además, los científicos alertan sobre la diferencia entre los criterios de seguridad establecidos por los sindicatos de futbolistas y los protocolos actuales de la FIFA, lo que podría permitir la disputa de partidos en condiciones que algunos expertos consideran peligrosas.

Los modelos climáticos indican que las ciudades sede del Mundial tendrán mayores probabilidades de experimentar olas de calor extremas durante el verano, lo que obligará a implementar medidas de adaptación más estrictas, como sistemas avanzados de enfriamiento, horarios especiales para los partidos y mejoras en la infraestructura de los estadios.

Para los investigadores, el Mundial 2026 podría convertirse en un ejemplo de cómo el cambio climático está transformando el deporte de alto nivel y de la necesidad de adoptar estrategias que protejan la salud de jugadores y espectadores en futuras competiciones internacionales.