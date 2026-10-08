Pedirán más recursos para invertir en salud y obras públicas

La Asamblea Nacional impulsa recomendaciones presupuestarias clave dirigidas al Ministerio de Economía y Finanzas, con el propósito central de priorizar fondos hacia sectores críticos como la salud pública, los proyectos hídricos y la infraestructura vial.

Estas sugerencias buscan atender demandas postergadas, incluyendo el pago de primas de antigüedad y el fortalecimiento de hospitales y acueductos tanto en zonas urbanas como rurales de cara al próximo ejercicio fiscal.