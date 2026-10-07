Foro empresarial de Panamá atrae a las 95 principales empresas de Vietnam

El foro empresarial encabezado este miércoles en Vietnam por el presidente de la República, José Raúl Mulino, concluyó con un rotundo éxito. Unas 95 reconocidas empresas vietnamitas asistieron al evento “Conectando mercados, creando oportunidades” con el propósito de concretar nuevas alianzas y proyectos conjuntos en los sectores industrial, marítimo y de agronegocios.

El evento contó con el respaldo y la participación de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y su contraparte de Vietnam, logrando reunir a líderes corporativos del país asiático como Vinafood, Naht Trang Co., Association of Seafood Exporters and Producer, Viettel, Solarveste Vietnam, X20 Joint Stock Company, Material and Complete Equipment Export-Import Corporation, Dong a Paper Co., y An Tam Agarwood Trading Company Limited.

Durante el encuentro, las cámaras de comercio de ambas naciones, representadas por Aurelio Barría (presidente de la CCIAP) y Nguyen Quang Vinh (vicepresidente de la contraparte asiática), formalizaron la firma de un memorando de entendimiento enfocado en estrechar los vínculos en distintos sectores, facilitando contactos, el intercambio de información y nuevas oportunidades de negocios.

Acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, el presidente Mulino destacó ante los empresarios las ventajas competitivas de Panamá: su conectividad aérea y marítima, sus regímenes especiales, estabilidad jurídica y una economía pujante y dolarizada. Señaló que el país ordenó sus finanzas públicas —reduciendo el déficit fiscal del 7% al 3.7% del PIB en un solo año—, se mantiene como el único país centroamericano con grado de inversión y registra un crecimiento superior al 4%, casi el doble del promedio regional.

La propuesta central del presidente Mulino fue clara: que Vietnam utilice la sólida plataforma logística de Panamá como puerta de entrada a América Latina.

“Nuestras economías se complementan naturalmente. Ustedes son de los mejores del mundo fabricando; nosotros nos especializamos en conectarnos al mundo. Ustedes producen, nosotros distribuimos. No competimos, nos complementamos”, expresó

Mulino, destacando el valor estratégico del Canal para la actividad comercial vietnamita en agronegocios, agroexportaciones y comercio en general.

El jefe de Estado indicó que esta plataforma ya existe y está creciendo. Panamá cuenta con más de 23 acuerdos comerciales que conectan al país con más de 60 mercados, y destacó su reciente incorporación como Estado Asociado al Mercosur, hito que convierte a Panamá en la primera nación centroamericana en lograrlo.

El sistema portuario mueve cerca de 10 millones de TEU al año con acceso directo a más de 150 puertos, y avanza en inversiones para añadir 11 millones de TEU adicionales de capacidad. El Canal de Panamá conecta más de 180 rutas marítimas, mientras que el “hub” de las Américas ofrece vuelos directos a más de 90 ciudades.

El plan de inversiones del país asciende a más de US$38,500 millones hasta el 2029, de los cuales US$8,500 millones corresponden exclusivamente a las inversiones del Canal.

“Estos no son pequeños pasos: son pasos firmes. Panamá está entrando en su mayor ciclo de inversión en un siglo. Aquí está la idea más grande que les traigo: fabriquen en Vietnam, ensamblen y distribuyan desde Panamá”, resaltó el presidente.

Asimismo, extendió una invitación especial a las empresas de Vietnam que evalúan expandirse hacia América Latina: vean a Panamá como su sede regional. Dijo que a las empresas que fabrican y exportan directamente desde Vietnam, Panamá les propone la Zona Libre de Colón —la segunda zona franca más grande del mundo—, con acceso preferencial a toda la región desde un solo punto de distribución.

En esta línea, adelantó que ya se exploran iniciativas similares con corporaciones como Vingroup y VinFast, para instalar un centro de distribución regional de vehículos eléctricos y repuestos.

Mulino también manifestó el interés de Panamá en cooperar con Vietnam en sectores que han desarrollado exitosamente, como el ensamblaje de microelectrónica y semiconductores, así como en la adopción de prácticas de agricultura sostenible, especialmente en la producción de arroz.

“Somos el complemento perfecto: Vietnam fabrica y Panamá conecta lo que el mundo necesita. Los invito, como primer paso para fortalecer su presencia, a que conozcan Panamá. Vengan, recorran el Canal, visiten nuestros puertos, conozcan la Zona Libre de Colón. El momento de invertir es ahora. Panamá es anfitrión del mundo”, concluyó Mulino.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Panamá precisó que el intercambio comercial actual entre ambas naciones ronda los 500 millones de dólares anuales, con una balanza 97% favorable para la parte vietnamita.

“Algunos lo llamarían un desequilibrio. Como empresario, yo lo llamo una oportunidad. Hay mucho espacio para crecer, en ambas direcciones”, afirmó Barría.

Indicó que Centroamérica y el Caribe Panamá representan un mercado de caso 39 mil millones de dólares en importaciones anuales, de los cuales solo el 3% proviene de Vietnam, lo que evidencia un enorme margen de expansión.

“Imagínense todo lo que falta”, apuntó Barría. Para capitalizarlo, invitó al empresariado asiático a participar más activamente en Expocomer 2027, la vitrina comercial internacional más importante de la región, organizada por la Cámara de Comercio de Panamá desde hace más de cuatro décadas.

Barría detalló que esta feria reúne a más de 600 empresas de más de 30 países, y a compradores de Panamá, Centroamérica y el Caribe que llegan buscando nuevos proveedores. Asimismo, les ofreció algo especial a las empresas de Vietnam: una sesión privada de negocios Panamá–Vietnam en Expocomer 2027.

“Conocemos sus empresas, organizamos sus citas y, después, los llevamos a conocer nuestros puertos y zonas francas. Nosotros abrimos las puertas. Ustedes solo tienen que venir”, propuso

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Vietnam, Nguyễn Quang Vinh, reafirmó el papel de la organización como nexo entre el empresariado vietnamita, las entidades panameñas y la CCIAP. Destacó el compromiso de impulsar actividades de promoción comercial e inversión, misiones empresariales, ruedas de negocios sectoriales y seminarios de mercado, con el fin de facilitar el acceso de las empresas vietnamitas a Panamá y a la región de América Latina, al tiempo que se facilita la inserción de las firmas panameñas en Vietnam y el Sudeste Asiático.

Previo a las presentaciones en el foro “Conectando mercados, creando oportunidades”, los ministros Javier Martínez Acha (Relaciones Exteriores), Roberto Linares (Desarrollo Agropecuario) y José Ramón Icaza (Canal), profundizaron en las ventajas y oportunidades de esta nueva era bilateral, destacando el rol del Canal en el comercio internacional y la estratégica posición geográfica del país para acceder a los mercados latinoamericanos.

El evento contó también con la participación del viceministro de Finanzas de Vietnam, Ngo Van Tuan.