La Alcaldía de Panamá publicó el Decreto Alcaldicio N.º 10 del 11 de noviembre de 2026, que establece medidas para garantizar el orden, la seguridad y la sana convivencia durante el desfile navideño “Ciudad de las Estrellas” (City of Stars), que se celebrará el sábado 12 de diciembre de 2026, a partir de las 3:00 p.m., en la Cinta Costera I.

El recorrido iniciará en el Mercado de Mariscos y culminará en la Plaza de la Democracia, donde residentes y visitantes podrán disfrutar de esta celebración familiar.

Como parte de la organización, se coordinará con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) la restricción de circulación y estacionamiento de vehículos en la ruta oficial, desde las 10:00 p.m. del viernes 11 de diciembre hasta las 5:00 a.m. del domingo 13 de diciembre.

Asimismo, se estableció disposiciones para el desarrollo ordenado de las actividades comerciales. Los vendedores ambulantes deberán contar con el permiso especial expedido por la Alcaldía de Panamá y cumplir con las disposiciones de las autoridades competentes.

El decreto también contempla restricciones relacionadas con la venta y consumo de bebidas alcohólicas, el uso de pirotecnia, equipos de sonido y la instalación de estructuras en espacios públicos, con el objetivo de preservar un ambiente seguro y familiar.

La Policía Municipal, los inspectores municipales y los funcionarios de Cumplimiento estarán encargados de velar por el cumplimiento de estas disposiciones, en coordinación con las autoridades correspondientes.

Por último, la Alcaldía de Panamá pidió a la ciudadanía a conocer y respetar las medidas establecidas, contribuyendo así al desarrollo de una celebración segura, organizada y accesible para el disfrute de todos.