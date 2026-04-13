Presentan informe sobre movilidad climática en Panamá

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Presentan informe sobre movilidad climática en Panamá
El Ministerio de Ambiente presentó el primer informe sobre movilidad climática en el país, como parte del protocolo de reubicación planificada.
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