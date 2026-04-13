IFF Panamá 2026 baja el telón con una noche de grandes premios

El Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF Panamá) celebró el cierre de su 14.ª edición con una noche cargada de emoción, encuentros y reconocimiento al poder del cine como herramienta de conexión y transformación cultural. El emblemático Teatro Nacional fue nuevamente el escenario de una velada que reunió a destacadas figuras del ámbito cinematográfico, cultural e institucional, marcando el final de una semana que posicionó a Panamá como epicentro del cine regional e internacional.

La ceremonia de clausura contó con la presencia de invitados nacionales e internacionales, quienes desfilaron por la alfombra azul presentada por Copa Airlines, consolidando este espacio como un punto de encuentro entre talentos, creadores y audiencias. Entre los momentos más destacados de la noche, resaltó la participación de la actriz protagonista de la película de clausura «Milly: Reina del merengue», por Sandy Hernández, quien acompañó esta celebración junto a otras figuras de la industria.

Iniciada la ceremonia, Pituka Ortega Heilbron, presidenta de la Fundación IFF Panamá, dirigió unas palabras al público, destacando el impacto de esta edición y el papel del festival en la construcción de espacios para el cine latinoamericano.

“​El mito griego de Prometeo nos cuenta la historia del titán que robó el fuego de los dioses para dárselo a la humanidad. Un acto de amor y de convicción hecho con la certeza de que ese fuego transformaría al ser humano para siempre. ​IFF Panamá siente como Prometeo — y quizás, es como Prometeo. Impulsada por la misma convicción de que hay algo que vale la pena entregar al mundo, la selección de nuestra decimocuarta edición generó un fuego que no quemó sino que alumbró —”

Posteriormente, Karla Quintero, Directora Ejecutiva del IFF Panamá, compartió un mensaje de cierre en el que resaltó la evolución del IFF Panamá y su compromiso con impulsar historias que trascienden fronteras y conectan con nuevas audiencias.

«Desde que asumí el reto de la dirección ejecutiva, mi propósito ha sido brindar a la audiencia una experiencia que trascienda el cine; una vivencia fraterna e inolvidable. Agradezco profundamente que se valore a nuestro equipo y se reconozca el esfuerzo que cada integrante ha entregado para que Panamá brille a través de este festival que tanto amamos y por el cual lo hemos dado todo».

La jornada celebró el impacto de Documental Panamá, una iniciativa local dedicada a la construcción de la memoria colectiva a través de la mirada de nuestras comunidades y barrios. Impulsado por Gente TVN Media, la Fundación Alberto Motta y el IFF Panamá, este programa ha fortalecido a lo largo de sus ediciones el talento audiovisual del país, acercando el género documental a miles de personas.

En esta sexta edición, el jurado conformado por la actriz panameño Juliette Roy, el director panameño Abner Benaim y el director del Puerto Rico Film Festival, Lester Rivé, tuvo la tarea de seleccionar a los ganadores. La ceremonia de premiación contó con la participación de María Guadalupe Guillén (TVN Media), Marta Sánchez (Fundación Alberto Motta) y Pituka Ortega Heilbron (Fundación IFF Panamá), quienes acompañaron la entrega de reconocimientos a los proyectos triunfadores: «El Arrabal», de Luis Trujillo, Gloria Herrera y Maria Neyla Santamaría; «¡Que suenen los timbales!», de Jaime Abrahams y Harry Oglivie; y «San Antonio», de Xochitl Vergara y Omar Calvo.

A lo largo de los años, los fondos Su Mirada y Primera Mirada se han consolidado como plataformas esenciales que amplifican las voces encargadas de transformar la narrativa regional. Más que apoyos financieros, estos espacios funcionan como impulsores que acompañan y proyectan producciones en distintas etapas, fortaleciendo la participación de nuevas perspectivas en la industria cinematográfica. La ceremonia de premiación contó con la presencia de Gloria Lugo, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien destacó el impacto de estas iniciativas en el ecosistema cultural.

En la categoría de Su Mirada Desarrollo, que reconoce historias con una voz propia en sus etapas iniciales, el jurado estuvo compuesto por la actriz y gestora cultural panameña Nyra Soberón; Mónica Moya, encargada de industria del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI); y Elena González, directora del Centro Cultural de España – Casa del Soldado. Tras un cuidadoso proceso de selección, el premio fue otorgado a la cineasta guatemalteca Laura García Cordón, por su proyecto documental titulado Torre de Papel.

Por su parte, Su Mirada Postproducción reafirmó su compromiso con las obras que están a punto de encontrarse con el público, brindándoles el impulso final hacia la pantalla. En esta ocasión, la responsabilidad de elegir el proyecto ganador recayó en un jurado de alto perfil internacional, integrado por Diana Cadavid, directora de programas de industria del Latino Film Institute (LFI) y programadora del TIFF; Itzel Martínez, directora general de Ambulante; y Mariana Núñez, vicepresidenta de Comunicaciones y Cultura de Ciudad del Saber. El reconocimiento, enfocado en historias listas para conectar con nuevas audiencias, fue para la directora costarricense Sofía Quirós Úbeda, por su proyecto Madre Pájaro.

La ceremonia continuó con la entrega de los reconocimientos de Primera Mirada, una de las plataformas más emblemáticas del festival. Durante una década, este espacio ha acompañado a cineastas de Centroamérica y el Caribe en la etapa decisiva de finalización de sus obras, proyectándolas hacia nuevas oportunidades en la industria internacional.

En esta edición, el jurado compuesto por Kerry Swanson, Directora Ejecutiva del Indigenous Screen Office; Carlos Gutiérrez, Director Ejecutivo de Cinema Tropical; y David Hernández, Coordinador General de MulluTV, otorgó el premio al cineasta dominicano Jeissy Trompiz Albornoz por su proyecto La Lengua del Agua, reconociendo una historia lista para su encuentro con el mundo.

Uno de los momentos centrales de la noche fue la entrega del Premio del Público Copa Airlines, que celebra la conexión directa y profunda entre la cinematografía y la audiencia. Con la participación de Marco Antonio Ocando, Director de Marketing y Comunicaciones de Copa Airlines, se anunció que el galardón a la Mejor Película fue para el cineasta panameño Abner Benaim por su obra Paraíso Tropical. Este reconocimiento reafirma la resonancia de la cinta entre los espectadores, consolidándose como la historia que más conmovió a los asistentes del festival a través de sus votos.

La velada siguió con la presentación del nuevo Premio a Mejor Documental, una distinción que celebra la potencia del cine como herramienta de exploración, memoria y transformación social. El jurado, integrado por la directora panameña Ana Endara; Leslie Cohen, encargada de desarrollo de contenido en Goldman Global Arts; y el director argentino Manuel Abramovich, evaluó obras que invitan a ver la realidad desde nuevas perspectivas.

Acompañada por Pituka Ortega Heilbron, Presidenta de la Junta Directiva de la Fundación IFF Panamá, se entregó el galardón a Put Your Soul on Your Hand and Walk, de Sepideh Farsi, obra que sobresalió por su sensibilidad y potencia narrativa, posicionándose como una de las propuestas más destacadas de esta edición.

Al llegar el momento de vivir la magia de la gran pantalla con la cinta de clausura de esta 14.ª edición de IFF Panamá, se anunció la proyección de Milly: Reina del Merengue, dirigida por la cineasta dominicana Leticia Tonos. Este largometraje biográfico y musical recorre la vida de la icónica artista Milly Quezada, desde su migración a Nueva York hasta su consolidación como una de las voces más influyentes de la música latina.

Antes de la función, la protagonista de la cinta, la actriz Sandy Hernández, compartió unas emotivas palabras sobre la conexión entre la artista y el público local:

“Sé que Panamá es un país que ha querido mucho a Milly Quezada; ella es parte de sus celebraciones y comparten ese mismo fuego caribeño. Por eso, me siento feliz de estar aquí para presentar este proyecto tan hermoso por el que hemos trabajado tanto. Es una obra que ha tocado a muchas personas y agradezco profundamente al festival por recibirnos en su casa”.

La película ofrece un retrato íntimo de resiliencia, identidad y perseverancia, destacando no solo el impacto artístico de Quezada, sino también su legado como símbolo de superación y orgullo cultural para toda una generación.

La decimocuarta edición de IFF Panamá fue posible gracias al invaluable respaldo de instituciones y aliados comprometidos con el desarrollo cultural y cinematográfico del país. Extendemos un agradecimiento especial al Ministerio de Cultura, la Dirección Nacional de Cine de Panamá, el Ministerio de Comercio e Industrias, y Copa Airlines.

De igual manera, agradecemos a nuestros medios socios: NEX Tv, Medcom, Sertv y TVN Media. El festival reconoce también la colaboración estratégica de la Autoridad de Turismo de Panamá, Alcaldía de Panamá “I Star Pty», el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como al Teatro Nacional, Ciudad de las Artes, Museo del Canal, Ciudad del Saber, Biomuseo y la Alcaldía de San Miguelito, cuyo apoyo ha sido fundamental para el éxito de esta gran celebración. A ellos, junto a todos los patrocinadores y benefactores que contribuyen con su visión, les agradecemos por hacer realidad esta edición que sigue posicionando a Panamá como el corazón del cine en la región.

Más que un cierre, esta noche marcó la continuidad de un movimiento cultural que sigue creciendo, conectando historias y proyectando el cine de la región hacia nuevos horizontes. IFF Panamá se despide de su 14.ª edición, dejando encendida la pantalla para todo lo que está por venir.