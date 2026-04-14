Todo listo para el Smoke Arena, torneo que pondrá a prueba a los mejores asadores

El torneo Smoke Arena marcará el inicio de una de las competencias más intensas y esperadas del BBQ en Panamá, con una jornada programada para el próximo 25 de abril en las instalaciones de BBQ Fellas. El evento reunirá a destacados competidores del mundo de la parrilla en un formato que busca elevar el nivel del BBQ nacional y consolidar este tipo de encuentros como una referencia dentro del calendario gastronómico del país.

En días recientes, el comité organizador llevó a cabo el sorteo oficial de los emparejamientos, definiendo así los duelos individuales que darán inicio a la competencia. Este proceso permitió establecer el orden de enfrentamientos bajo un esquema claro y estructurado, en el que cada participante conoce desde el inicio su ruta potencial hacia la final, aportando transparencia y organización a la dinámica del torneo.

La competencia se desarrollará bajo un formato de eliminación directa durante una intensa jornada de un solo día. Cada ronda será decisiva: el competidor que gana avanza, mientras que el que pierde queda automáticamente fuera. En esta edición, el torneo estará dedicado exclusivamente a la preparación de costillas (ribs), por lo que los participantes deberán demostrar dominio técnico en cortes, tiempos de cocción, ahumado y perfil de sabor en esta categoría específica. Esta mecánica, basada en el principio de “el que gana continúa”, se repetirá sucesivamente hasta que solo quede un participante, quien será coronado como campeón absoluto del Smoke Arena.

El evento contará con el aval de un sistema programado de tabulación de calificaciones, operado por jueces certificados y respaldado por la Asociación de Asadores de Panamá. Este mecanismo garantizará un proceso de evaluación transparente y riguroso, en el que se valorarán criterios técnicos y sensoriales propios del arte del BBQ, fortaleciendo la credibilidad del torneo y la confianza de los participantes.

“La estructura de eliminación directa eleva la exigencia en cada ronda y obliga a cada competidor a dar lo mejor desde el primer momento. Hemos trabajado para garantizar un sistema justo, competitivo y alineado con estándares internacionales”, señaló George Cabredo, miembro del comité organizador. La comunidad de asadores en Panamá mantiene actualmente una destacada reputación a nivel internacional, con participación constante en competencias fuera del país y resultados relevantes en posiciones de podio, lo que posiciona al Smoke Arena como una vitrina clave para el talento local.