Presentan una nueva versión del popular juego de mesa Scrabble

El Scrabble se está renovando un poco, al menos en Europa.

Mattel ha presentado un tablero de doble cara que incluye tanto el clásico juego de construcción de palabras como Scrabble Together, una nueva versión diseñada para ser accesible “para cualquiera que encuentre intimidantes los juegos de palabras”.

Esta nueva versión, que ya está disponible en toda Europa, se anuncia como más orientada al equipo y más rápida de jugar. La actualización marca el primer cambio significativo en la junta directiva de Scrabble en más de 75 años, dijo Mattel el martes.

“Queremos asegurarnos de que el juego siga siendo inclusivo para todos los jugadores”, dijo Ray Adler, vicepresidente y director global de juegos de Mattel en una declaración preparada, señalando que los consumidores aún podrán elegir entre el juego clásico y la nueva versión. .

Con el objetivo de ampliar su alcance, las empresas de juguetes han desarrollado durante años formas alternativas o simplificadas de jugar juegos de mesa, que van desde ediciones “junior” hechas para niños más pequeños hasta múltiples conjuntos de instrucciones que los jugadores pueden elegir para aumentar la dificultad.

Scrabble Together se comercializa para jugadores de todas las edades. Jim Silver, experto en la industria del juguete y director ejecutivo del sitio de reseñas TTPM, dijo que el tablero de doble cara es un enfoque inteligente porque permite a los jugadores cambiar de un modo a otro según lo deseen.

El anuncio de Mattel también estuvo acompañado de una encuesta que ofreció un vistazo a algunas de las formas en que los consumidores británicos han abordado anteriormente el Scrabble clásico. Opinion Matters, investigador de mercado con sede en Londres, descubrió que el 75% de los adultos del Reino Unido de entre 25 y 34 años han buscado una palabra cuando jugaban al juego de tablero y fichas para comprobar si era real. Y casi la mitad (49%) informó haber intentado inventar una palabra nueva con la esperanza de ganar.

Queda por ver si la nueva versión se expandirá algún día más allá de Europa. Mientras que Mattel, con sede en El Segundo, California, posee los derechos de Scrabble en gran parte del mundo, Hasbro otorga la licencia del juego en Estados Unidos, por ejemplo.

“Mattel y Hasbro han trabajado por separado para desarrollar diferentes versiones de Scrabble cada año”, dijo Silver. Como resultado, algunas versiones sólo están disponibles en ciertos países, creando una “dinámica interesante” para los fanáticos ávidos del juego, añadió.

Un portavoz de Hasbro, con sede en Pawtucket, Rhode Island, confirmó a The Associated Press vía correo electrónico el martes que la compañía actualmente no tiene planes para una actualización en Estados Unidos, pero agregó que a la marca “le encanta la idea de diferentes formas de jugar al Scrabble”. y continuar atrayendo nuevos jugadores al juego en todo el mundo”.

Los orígenes del Scrabble se remontan a 1931, cuando el arquitecto estadounidense Alfred Mosher Butts inventó el precursor del juego. El nombre original de Scrabble era “Lexiko”, según una hoja informativa de Mattel, y antes de obtener oficialmente el título y la marca registrada de Scrabble en 1948, la creación de Butts también se llamaba “Criss-Crosswords”, “It” y “Alph”.

Hoy en día, Scrabble se produce en 28 idiomas diferentes. Según Mattel, se han vendido más de 165 millones de juegos en 120 países de todo el mundo desde 1948, con un promedio de 1,5 millones de juegos vendidos globalmente cada año.

Más allá de la base de fanáticos del Scrabble, que tiene décadas de antigüedad, otros juegos de palabras se han disparado en popularidad en los últimos años, incluidos Bananagrams y el juego de adivinanzas en línea Wordle.