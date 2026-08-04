Instalan Comisión de Asuntos Municipales para debatir cambios a la ley de descentralización

La Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional fue instalada para este nuevo periodo legislativo, donde se prevé discutir temas relacionados con la ley de descentralización y otros asuntos de interés municipal.

La comisión será presidida por Alain Cedeño, quien resultó electo con apoyo de varios diputados, entre ellos Jorge Herrera, expresidente de la Asamblea Nacional y miembro del Partido Panameñista.