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Instalan Comisión de Asuntos Municipales para debatir cambios a la ley de descentralización

Published

7 horas atrás

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La Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional fue instalada para este nuevo periodo legislativo, donde se prevé discutir temas relacionados con la ley de descentralización y otros asuntos de interés municipal.

La comisión será presidida por Alain Cedeño, quien resultó electo con apoyo de varios diputados, entre ellos Jorge Herrera, expresidente de la Asamblea Nacional y miembro del Partido Panameñista.

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