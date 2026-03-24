Presidente Mulino recibe cartas credenciales de nuevos embajadores

El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió hoy sendas cartas credenciales de los embajadores de Italia, Cuba, Finlandia, República Argelina Democrática y Popular y de la República Checa, documentos que los acreditan como los representantes diplomáticos de sus respectivos países.

Durante el acto protocolar, realizado en el Palacio de Las Garzas, el presidente Mulino, acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez- Acha Vásquez, dedicó un espacio para dar la bienvenida al istmo a los embajadores y conversar con cada uno sobre temas de interés bilaterales.

Giuditta Giorgio, embajadora de Italia en Panamá, fue la primera en ser recibida por el mandatario panameño. Le siguió Orestes Pérez Pérez, embajador de Cuba en Panamá, y luego, Messaoud Mehila, embajador de la República Argelina Democrática y Popular en México y concurrente en Panamá.

El acto oficial concluyó con el recibimiento de Eija Rotinen, embajadora de Finlandia residente en Colombia y concurrente en Panamá; y, posteriormente, Lenka Pokorná, embajadora de la República Checa, residente en Colombia y concurrente en Panamá.