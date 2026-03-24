Ministro Felipe Chapman sostuvo reunión con delegación del Grupo Banco Mundial

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Ministro Felipe Chapman sostuvo reunión con delegación del Grupo Banco Mundial
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, junto a la viceministra de Economía, Eida Sáiz, sostuvieron un encuentro con una delegación del Grupo Banco Mundial.
liderada por su directora gerente y oficial financiera principal, Anshula Kant, en el marco de su visita oficial al país. En la reunión también participaron Iveth Martínez, secretaria general del MEF; María Cristina Vilá, jefa de Gabinete; y Julio Marquínez, director de Financiamiento Público.
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