Aumentan incendios de masa vegetal en todo el país

Un incremento sostenido en los incendios de masa vegetal (IMAVE) mantiene bajo presión operativa al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), que reporta un aumento significativo en las emergencias atendidas durante el presente año.

De acuerdo con cifras institucionales, entre enero y el 13 de abril de 2025 se registraron 1,629 atenciones por este tipo de incidentes. Para el mismo período de 2026, la cifra ascendió a 2,359 casos, lo que evidencia un crecimiento considerable y enciende las alertas a nivel nacional.

Este repunte ha obligado al despliegue constante de unidades en distintas regiones del país para atender emergencias que, en su mayoría, están relacionadas con quemas no controladas de herbazales y desechos. Estas prácticas representan un alto riesgo debido a la rápida propagación del fuego hacia viviendas, infraestructuras y áreas pobladas.