Ordenan ocupación de los puertos de Balboa y Cristóbal

El Gobierno Nacional, a través de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), ha tomado control este lunes de los dos puertos que anteriormente operaba Panama Ports Company. Esto en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la Ley 5 de 1997.

Además, da seguimiento al recién promulgado Decreto Ejecutivo No.23, “que ordena la ocupación temporal, por motivo de interés social urgente por parte de la Autoridad Marítima de Panamá, de todos los bienes muebles, lo cual incluye sin que sea limitado, grúas, vehículos a motor de cualquier índole, computadoras, programas, software, y demás bienes de cualquier naturaleza que se encuentren dentro o fuera de las instalaciones de los puertos de Balboa y Cristóbal, que sean necesarios, según disponga y así lo requiera la Autoridad Marítima de Panamá, para mantener la operación continua y segura de los puertos de Balboa y Cristóbal”.

El decreto de ocupación es un mecanismo legítimo y excepcional que no implica la pérdida definitiva del derecho de propiedad sobre los bienes muebles ocupados, garantizando en todo momento el respeto al debido proceso.

La coordinación del proceso de transición de los puertos hacia el Estado Panameño está a cargo del asesor presidencial Alberto Alemán Zubieta quien, junto a la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, y el director de Puertos de la AMP, Max Flores, aseguraron al país que la prioridad del gobierno de José Raúl Mulino es garantizar la operatividad de Cristóbal y Balboa, y la estabilidad de los trabajadores.

Alemán Zubieta, la ministra Muñoz y el director Flores se presentaron este lunes al puerto de Balboa y se reunieron con abogados de la empresa portuaria para notificarles sobre la toma de control de las instalaciones y el proceso hacia el establecimiento de dos nuevas concesiones hasta 18 meses a operadores diferentes para cada puerto, previo a la elaboración de un nuevo contrato de concesión permanente que deberá ser licitado.

“Quiero dar la seguridad de que se garantiza el trabajo de cada uno de los panameños que está en este puerto”, indicó la ministra Muñoz, quien aseguró que no habrá despidos.

Por su parte, Alemán Zubieta destacó que los puertos seguirán operando en un proceso de transición : “Para nosotros, los puertos son sumamente importantes y estratégicos, no solamente para Panamá sino para el comercio internacional”.

Además, el director Flores anunció que la junta directiva de la AMP anunciará un plan de operación de los puertos.