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Publican lista de convocados para la Copa Mundial Sub15

Published

14 horas atrás

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César Aguilar, entrenador de la Selección Masculina Sub-15 de Panamá, ya tiene sus jugadores elegidos para afrontar la primera edición de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026, a celebrarse en Bakú, Azerbaiyán del 24 al 30 de octubre.

Aguilar definió su equipo de 14 jugadores que afrontarán la edición inaugural de una competición que se jugará en una nueva modalidad de 8 contra 8, con dos mitades de 20 minutos cada uno, a fin de maximizar el desarrollo de los jugadores y su participación en partidos.

Se espera una participación de más de 100 equipos, todos concentrados para jugar la primera fase en el Complejo de Competición Hovsan de Bakú, donde se espera que se disputen alrededor de mil partidos a lo largo de seis jornadas.

El sorteo de FIFA ubicó a Panamá en el Grupo Z junto a las selecciones Sub-15 de Chad, Kenia, Malta, Níger y Macedonia del Norte.

El encuentro inaugural para Panamá será el próximo sábado 24 de octubre frente a Macedonia del Norte.

El elenco comandado por el DT Aguilar se mantiene entrenando en las instalaciones del Mañanitas Country Club, en vía Tocumen.

El equipo estará viajando mañana, miércoles 21 de octubre en horas de la noche rumbo a Azerbaiyán.

El Mundial Sub-15 de la FIFA tendrá su encuentro inaugural y los partidos decisivos, incluida la final del 30 de octubre de 2026, todos se jugarán en el emblemático Crystal Hall de la capital de Azerbaiyán.

(Prensa Fepafut)

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