El Director General de Pandeportes, Miguel Ordóñez, visitó los estadios Agustín «Muquita» Sánchez y Maracaná, así como el Polideportivo de El Chorrillo, para evaluar el progreso de ambas infraestructuras.

El recorrido de inspección en el Estadio Agustín «Muquita» Sánchez, ubicado en el distrito de La Chorrera, tenía el objetivo de verificar el progreso de las obras de reemplazo de la superficie de grama sintética y las mejoras en el sistema de iluminación del coliseo.

​Durante la visita técnica, se constató el cumplimiento del cronograma de ejecución de este proyecto estratégico, diseñado para devolverle a la provincia de Panamá Oeste un escenario deportivo de primer nivel, apto para competiciones locales e internacionales.

El proyecto de renovación integral del Estadio Agustín «Muquita» Sánchez, en esta fase tiene una inversión de B/.1,098,472.99.

El Maracaná sigue tomando forma y con paso firme

Durante un recorrido de inspección técnica, el Director General, Miguel Ordóñez, acompañado por su equipo de trabajo y representantes de la empresa constructora encargada de la obra, verificó de primera mano los progresos estructurales y estructurales del coliseo deportivo.

​En la gira, las autoridades constataron que las distintas fases de construcción se desarrollan dentro de los tiempos planificados, reafirmando el compromiso institucional de entregar a la comunidad y al deporte nacional una instalación moderna, segura y de primer nivel.

El Estadio Maracaná tiene un avance del 70%, consolidándose como un espacio clave para la recreación, el desarrollo comunitario y el impulso del talento deportivo en El Chorrillo y todo el país.