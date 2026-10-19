¿Thomas Christiansen se quiere ir de la Selección?

El las últimas horas comenzó circular el rumor de la posible salida del seleccionador nacional, Thomas Christiansen, quien tendría como objetivo tomar las riendas de un equipo en África.

De acuerdo al sitio web ghanasoccernet.com, el técnico hispano-danés habría manifestado oficialmente a la federación ghanesa su interés en dirigir a «Las Estrellas Negras».

La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) había anunciado el pasado mes de julio la renovación de Christiansen como director técnico hasta 2030, luego de la buena imagen que dejó el onceno nacional tras la Copa del Mundo.

Esta información surge sorpresivamente tras la reciente gira asiática, que dejó tres empates en tres partidos, y a poco menos de un mes del partido contra Curazao por los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.