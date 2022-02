¿QUE PARTIDOS HAY EN NEX ESTE FIN DE SEMANA?

El fin de semana ya esta aquí. Y te traemos los mejores partidos de la Bundesliga Alemana y la LIGA MX, para que disfrutes del mejor fútbol por las pantallas de NEX. a continuación nuestra cartelera:

Jornada 22 y el Leverkusen viene en rachado al conseguir 3 victorias al hilo, manteniéndose en la tercera posición con 38 pts. Los dirigidos por Gerardo Seoane vienen de derrotar al Borussia Dortmund 5-2 en casa del Dortmund. El delantero Patrick Schick llega con 11 goles.

Por otro lado el Stuttgart tiene una racha de 3 partidos perdidos en liga, el último ante el Frankfurt 3-2. El técnico Pellegrino Matarazzo llega presionado, al venir en caida libre quedando penúltimo en la tabla.

Another seven goal thriller between these two, this time it's @Bayer04_EN who come out on 🔝 👊#BVBB04 pic.twitter.com/kwyozWcdUK

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) February 6, 2022