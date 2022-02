¡CULEBRON RESUELTO! Harden a los Sixers y Simmons a los Nets en la NBA

El mercado de traspasos de la NBA a llegado a su fin. Pese a esperar mas movimientos de renombres en el mercado solo se dio uno, que ya era esperado. Los Brooklyn Nets traspasaron James Harden a los Philadelphia Sixers a cambio de Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond y dos primeras rondas del draft (2022 y 2027, esta última protegida), según ha informado el periodista de ESPN Adrian Wojnarowski. Los 76ers también reciben desde Brooklyn a Paul Millsap.

Kevin Durant lesionado y Kyrie Irving parcialmente disponible debido a su negativa a vacunarse, la franquicia de Nueva York se halla en caída libre tras perder sus últimos nueve partidos. Harden parecía cada vez más descontento durante esta racha negativa y, además, se filtró que estaba frustrado por la disponibilidad intermitente de Irving.

Por otro lado Ben Simmons quien ya tenia problemas con la franquicia desde el inicio de la campaña, no cedió en su empeño de no volver a vestir de corto hasta ser traspasado, lo cual ha logrado antes del cierre de mercado a pesar de que se llegó a rumorear con que la operación no se materializaría hasta la temporada baja.