CSS continúa haciendo pruebas de prevención del cáncer de mama y próstata

Un total de 732 mamografías y 756 muestras para pruebas de antígeno prostático específico (PSA) se realizaron durante la primera jornada extraordinaria de la campaña “Cuidarme es cuidar a los míos”, desarrollada los días 17 y 18 de octubre de 2026, como parte de las actividades del mes de la cinta rosada y celeste.

Desde tempranas horas, cientos de asegurados acudieron a las diferentes instalaciones de la Caja de Seguro Social (CSS) para realizarse estas pruebas, enfocadas en la prevención y la detección oportuna del cáncer.

La Dra. Tania Chung, coordinadora nacional de Teleradiología de la CSS, destacó la aceptación de la jornada por parte de la población y el compromiso que mantiene la institución con las campañas permanentes de prevención.

“Esto demuestra que sí nos importa nuestra salud y la de los nuestros”, expresó, y recordó que estas jornadas no sustituyen la importancia de los controles de salud anuales.

Asimismo, señaló que la CSS cuenta durante todo el año con equipos de mamografía en todas las policlínicas a nivel nacional, así como con las pruebas de PSA.

Chung reiteró que la misión de la institución es continuar haciendo énfasis en la importancia de la prevención, mantener el compromiso de mejorar la oferta y los servicios a la población, facilitar el acceso a los controles de salud y reducir los tiempos de espera.

Los resultados estarán disponibles en un plazo máximo de cinco días hábiles, a través de la plataforma digital de la institución: https://tramites.css.gob.pa

La próxima jornada extraordinaria para realizarse estas pruebas se llevará a cabo los días 24 y 25 de octubre de 2026, en las unidades ejecutoras señaladas.

Requisitos para la mamografía

Tener más de 40 años o contar con antecedentes familiares de cáncer.

No utilizar cremas, lociones, perfumes, aceites ni talco en las axilas, los brazos o las mamas.

Llevar ropa cómoda, preferiblemente blusa y pantalón o falda.

Evitar collares, cadenas, aretes, piercings y otros accesorios metálicos en el área del pecho.

Requisitos para la prueba de PSA