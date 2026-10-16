Minsa reporta 34 casos de malaria vinculados al Merca Panamá

El Ministerio de Salud (Minsa) informó sobre la detección de 34 casos de malaria relacionados con personas vinculadas al Merca Panamá, según un comunicado emitido el 15 de octubre.

La entidad sanitaria indicó que los pacientes diagnosticados reciben tratamiento y seguimiento médico, mientras se intensifican las medidas para controlar la transmisión de esta enfermedad.

La malaria es una enfermedad infecciosa causada por parásitos del género Plasmodium, que se transmite principalmente por la picadura de mosquitos infectados. Entre sus síntomas más frecuentes se encuentran la fiebre, los escalofríos, el dolor de cabeza y el malestar general.

Ante la aparición de estos síntomas, especialmente en personas que se encuentren en zonas donde se han reportado casos, es importante acudir a un centro de salud para recibir una evaluación médica y evitar la automedicación.

Las autoridades sanitarias mantienen el seguimiento de los pacientes y las acciones de control para reducir el riesgo de propagación de la enfermedad.