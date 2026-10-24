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Retiran elementos en riesgo del campanario en La Villa para prevenir nuevos desprendimientos

Published

13 horas atrás

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Los trabajos para reducir los riesgos en la torre del campanario de la Iglesia San Atanasio, en La Villa de Los Santos, avanzan con el retiro controlado de tres pináculos que permanecían desprendidos en la parte superior de la estructura, afectada por el sismo registrado el pasado 9 de octubre.

La intervención se realiza con apoyo de un telehandler, equipo que permite alcanzar las zonas elevadas del campanario y retirar los elementos inestables. La medida busca evitar que nuevas réplicas provoquen la caída de fragmentos hacia el interior del templo o las áreas exteriores, donde transitan peatones y miembros de la comunidad.

Yamileth Stanziola, directora de Proyectos Especiales del Ministerio de Cultura, explicó que estas labores forman parte de las acciones inmediatas para atender los daños en edificaciones patrimoniales y reducir los riesgos para la población.

“Estamos trabajando para asegurar los elementos que quedaron desprendidos en la parte superior del campanario y evitar que puedan caer ante una nueva réplica. La prioridad es proteger la vida de las personas y prevenir mayores afectaciones a la estructura”, señaló Stanziola.

Durante el sismo, la parte superior de la torre sufrió un colapso parcial y uno de los pináculos cayó sobre la calle ubicada entre la iglesia y el parque. Ante esta situación, y con la autorización del párroco, se coordinó el retiro de los tres elementos que permanecían en condición de riesgo.

La intervención forma parte de la primera fase de atención establecida por el Ministerio de Cultura para los inmuebles afectados: estabilización inmediata, apuntalamiento, aseguramiento de las áreas comprometidas y retiro controlado de piezas y materiales que representen un peligro.

De acuerdo con el balance institucional, existen 19 sitios a nivel de la región afectada por el sismo (principalmente en Coclé, Azuero y Veraguas), con múltiples afectaciones a templos y parroquias. Aunque no todos son declarados patrimonio, el Ministerio de Cultura atiende su recuperación por su valor religioso para las comunidades.

Entre los sitios históricos y patrimoniales afectados destacan en La Villa de Los Santos, la Iglesia de San Atanasio (la estructura que mayor daño sufrió, con colapso parcial de la torre), Museo de la Nacionalidad, Iglesia de Santa Librada y la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán en Parita. Mientras en, Veraguas, la Iglesia Catedral Santiago Apóstol y la Iglesia de Atalaya. Y en otros sitios ubicamos, la Basílica Menor, Santiago Apóstol de Natá de Los Caballeros en Coclé, la Plaza 8 de Diciembre (Penonomé), Museo Regional de la Sal y el Azúcar (Estela Sierra en Herrera), y el Museo Regional de Veraguas.

 

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