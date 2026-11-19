La música panameña será protagonista de una velada especial con la XX Muestra de Compositores Panameños, que ofrecerá la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá el próximo jueves 26 de noviembre, a las 8:00 p.m., en el Teatro Áurea “Baby” Torrijos de la Ciudad de las Artes.

Esta edición tendrá un significado especial al convertirse en un concierto-homenaje al doctor Erick Parris (1955-2026), como reconocimiento a su legado y aporte a la creación musical panameña.

Bajo la dirección del maestro Ricardo Risco, el público tendrá la oportunidad de disfrutar de un repertorio que reúne diferentes propuestas y lenguajes musicales, confirmando el compromiso de la Orquesta Sinfónica Nacional con la difusión, promoción y valoración de la música creada por compositores del país.

El programa contempla siete obras: “Remembranzas”, danzas para orquesta sinfónica de Erick Parris; “El Enano de Uxmal” del Compositor Josè Gerardo Castillo, estructurada en tres movimientos: Origen, Pruebas y Castigo; Carne – Vale, para coro a cappella, del compositor Héctor Lomba Smith; interpretada por el Ensamble Vocal Ecos y ganadora del Concurso de Composición “Roque Cordero” 2026, en la categoría Coro.

También “Tres Paisajes Sonoros, para coro y orquesta de cuerdas” de Ricardo Risco; “Nocturnos, para orquesta” de Jorge Bennett; “Bruno’s Magic Dream” también para orquesta de Sebastián Garzòn, y “Un Tango para Ricardo, para contrabajo solo y orquesta, composición de Ella Ponce Uribe, con Ricardo Zúñiga como solista.

Uno de los atractivos de esta presentación será la realización de cinco estrenos mundiales, identificados en el programa, que permitirán al público escuchar por primera vez nuevas creaciones musicales y acercarse a la diversidad de propuestas de los compositores panameños.

Ricardo Risco, director asistente de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), expresó que esta muestra busca abrir espacios para que las obras ganadoras de compositores panameños, así como aquellas creadas especialmente para orquesta, puedan llegar al público y ser interpretadas por la agrupación.

Asimismo, destacó que este concierto contará con una novedad: la participación de un coro invitado, que interpretará una obra coral ganadora del concurso Nacional de Composición Musical, Roque Cordero.

La XX Muestra de Compositores Panameños es una invitación a descubrir, escuchar y reconocer la riqueza de la música académica panameña, en una noche que también rendirá tributo a la memoria del doctor Erick Parris.

El concierto se realizará el jueves 26 de noviembre, a las 8:00 p.m., en el Teatro Áurea “Baby” Torrijos de la Ciudad de las Artes. Los boletos están disponibles a través de Panatickets.