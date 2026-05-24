Rusia utiliza el misil hipersónico Oreshnik en ataque contra Kiev

Rusia utilizó el potente misil balístico hipersónico Oreshnik durante un ataque masivo con drones y misiles contra Kiev el domingo, que dejó al menos dos muertos, según declaró el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Esta es la tercera vez que se utiliza esta arma en los cuatro años de guerra.

El intenso ataque aéreo dañó edificios en toda la capital ucraniana, incluyendo zonas cercanas a oficinas gubernamentales, edificios residenciales, escuelas y un mercado, según informaron las autoridades ucranianas. Al menos 83 personas resultaron heridas en el ataque.

Las sirenas antiaéreas sonaron durante toda la noche mientras el humo se extendía por la ciudad tras los ataques. Reporteros de Associated Press escucharon fuertes explosiones cerca del centro de la ciudad y en las proximidades de edificios gubernamentales.

El ataque incluyó 600 drones de ataque y 90 misiles lanzados desde el aire, el mar y tierra, según la Fuerza Aérea de Ucrania. Las defensas aéreas ucranianas destruyeron e inutilizaron 549 drones y 55 misiles. Alrededor de 19 misiles no alcanzaron sus objetivos, informó la Fuerza Aérea.