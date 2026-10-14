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Selección de Futsal tiene rivales para la Copa de Naciones de Nicaragua 2026

Published

12 horas atrás

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La Selección Masculina de Futsal de Panamá dirá presente en la primera edición de la Copa de Naciones de Nicaragua 2026, certamen que se celebrará del 25 al 31 de octubre en el Polideportivo Alexis Argüello, en Managua.

Panamá integrará el grupo B junto a Costa Rica y El Salvador, mientras que en el grupo A están Honduras, Cuba y el anfitrión Nicaragua.

El debut del equipo panameño será el 28 de octubre frente a la Selección de Costa Rica, mientras que el 30 de octubre se medirá ante El Salvador.

Los partidos tendrán lugar en el Polideportivo Alexis Argüello, escenario que ya conoce muy bien la Selección Nacional tras coronarse campeones en el último Premundial de CONCACAF.

La competición es avalada por la Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF) y busca fortalecer el fútbol sala en la región y ofrecer mayor competencia internacional a las selecciones participantes.

La competencia contará con dos grupos de tres selecciones, Al concluir la fase de grupos, los dos primeros equipos de cada zona avanzarán a la instancia finales programada para el 31 de octubre. Mientras tanto las selecciones que ocupen las posiciones 2 y 3 de cada zona se medirán entre sí para definir posiciones.

Para Panamá, el certámen será una ocasión para poner en práctica su preparación, competir ante selecciones conocidas de la región y darle oportunidad a nuevos jugadores que puedan ser considerados para el próximo proceso mundiallista.

 

Entrenamientos

La Selección Nacional reiniciará sus entrenamientos en su tercer microciclo este martes 13 de octubre en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de PANDEPORTES, bajo la dirección del entrenador Jaime Aizpú y la asesoría de Alex Del Rosario.

El microciclo de esta semana será del 13 al 15 de octubre, desde las 1:00 p.m.

El equipo tiene programado viajar rumbo a la capital nicaragüense el próximo 26 de octubre.

Los jugadores llamados a microciclo son los siguientes:

 

Porteros

Austin Plaza (Evelia FS)

Noel Hernández (Rio Abajo FS)

Jaime Peñaloza (Rio Abajo FS)

Jorge Hernández (Villa 9)

Jason Murillo (Tocumen Futsal)

Cierres

Alfonso Maquensi (Villa 9)

Ricardo Castillo (Villa 9)

Angelo Boxill (Calidonia Futsal)

Fernando Sánchez (Villa 9)

Isaac Villarreal (FC Panamá Norte)

José Caballero (Rio Abajo FS)

Alas

Yail García (Villa 9)

Ruman Millord (Villa 9)

Ian Castillo (Rio Abajo FS)

Abdiel Ortiz (Villa 9)

Karin López (Karin López)

José Yearwood

Abdiel Torres (Panamá Este)

Didier Herrera (Alaia Futsal)

Alexis Castillo (Calidonia FS)

Luis Vásquez

Keneth Moreno (Diamante FS)

Eduardo Murillo (Villa 9)

Anthony Alvarado (Academia Colón)

Pivot

Jesús Santos (Diamante FS)

Ángel Sánchez (Rio Abajo FS)

Aquiles Campos (Rio Abajo FS)

Anthony Villarreal (Diamante FS)

Jafet Alvarado (Rio Abajo FS)

 

Los grupos de la Copa de Naciones Nicaragua 2026 quedaron de la siguiente forma:

Grupo A

Nicaragua

Honduras

Cuba

Grupo B

Costa Rica

Panamá

El Salvador

(Prensa Fepafut)

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