Selena Gomez decide alejarse de las redes sociales

Tras convertirse en la mujer más seguida en Instagram superando a la menor del clan KarJenner, Kylie Jenner, la actriz y cantante Selena Gomez ha anunciado que dejará las redes sociales por un tiempo “Voy a tomarme un respiro de las redes sociales, porque todo esto se está volviendo un poco absurdo. Ya soy demasiado vieja para esto” mencionó Gomez durante un Live y antes de desactivar su cuenta de Tik Tok.

El anuncio de su descanso de las redes sociales llega tras una serie de “polémicas” en las que a pesar de no ser partícipe se ha visto involucrada; puesto que una vez confirmado su posición como la mujer más seguida en Instagram, Gomez publicó un video en donde explica que accidentalmente laminara mucho sus cejas, a los pocos minutos Jenner subió dos fotos, una de ellas con la palabra -Accidental- entre sus cejas y otra de una llamada con Hailey Bieber.

Para muchos internautas las acciones de Jenner fueron una burla para la cantante de “Lose you to love me”, a pesar de esto Kylie Jenner rápidamente comentó en un video publicado en Tik Tok que era absurda dicha acusación a lo que Selena secundo la opinión de Jenner.

Tras el resurgimiento de un clip en el que se ve a Hailey Bieber actual esposa de su ex, Justin Bieber, hacer un gesto de arcad ante la mención de Taylor Swift mejor amiga de Selena, ella comentó “Lo siento mucho, pero mi mejor amiga es y sigue siendo una de los mejores”.

Estas pequeñas polémicas han llevado a la actriz de Only Murders in the Building abandonar temporalmente las redes buscando priorizar su salud y estado emocional. “Me voy a tomar un momento de las redes sociales, tengo 30 y estoy un poco grande para esto, pero los quiero mucho, los veo pronto” anunció Gomez.