Senafront despide con honores al sargento segundo post mortem Moisés Castillo

Con las palabras del ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Abrego, de una sola fuerza, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), junto a familiares y amigos, rindió homenaje con calle de honor al Sargento 2do. Post Mortem, Moisés Arturo Castillo Hurtado, de 29 años de edad. Quien lamentablemente el pasado 13 de diciembre, falleció tras sufrir un accidente de tránsito en la vía Panamericana, a la altura de Howard, cuando se dirigía a cumplir con sus deberes institucionales.

La eucaristía, presidida por el Capellán de la Cuarta Brigada Occidental, Rory Gutiérrez, se desarrolló en la Parroquia San Juan Bautista, ubicada en el corregimiento de Divalá, distrito de Alanje, provincia de Chiriquí.

Posteriormente, el cortejo fúnebre se dirigió al campo santo de esta comunidad, donde se llevó a cabo un acto protocolar en el que se efectuó el toque de silencio y disparos de salva. Asimismo, la entrega de la bandera nacional de la República de Panamá a los familiares, a cargo del comisionado Héctor De Sedas, secretario general del Servicio Nacional de Fronteras.

“Este es el sacrificio de las unidades que pertenecen al Servicio Nacional de Fronteras, entregar su vocación, compromiso y lealtad, a Panamá. El cielo ha ganado un nuevo centinela que desde las alturas sigue protegiendo al país”, expresó el comandante De Sedas.