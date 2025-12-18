Presidente Mulino rinde honor capitán Post Mortem José Isaza Melo

Connect with us

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se unió al dolor de la comunidad policial panameña al honrar la memoria del capitán (póstumo) José Isaza Melo, quien falleció en cumplimiento del deber el 12 de diciembre en el corregimiento de Caimitillo.

En un acto solemne realizado en la sede de la Policía Nacional, el mandatario expresó su sentido pésame a José Isaza y Mireya Melo, padres del capitán Isaza, un destacado oficial que dedicó 25 años de servicio a la institución. Durante la ceremonia, se colocaron ofrendas florales frente al monumento erigido en su memoria y su féretro fue cubierto con la bandera nacional.

El acto contó con la presencia del ministro de Seguridad, Frank Ábrego; el director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández; así como miembros del directorio de los estamentos de seguridad, reservistas e invitados especiales. Tanto el ministro Ábrego como el director Fernández reiteraron su agradecimiento, solidaridad y apoyo a los familiares en este difícil momento.

Como muestra de profundo respeto y reflexión, se realizaron disparos de salva y se ejecutó el Toque de Silencio. Asimismo, la Banda de Música de la Policía Nacional interpretó la pieza Homenaje a los Caídos, cuya sentida letra resalta la abnegada labor policial y los sacrificios inherentes a la profesión.

Desde 1990 hasta la fecha, 197 unidades han perdido la vida en cumplimiento del deber.

